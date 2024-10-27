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МИД Боливии обвинил экс-президента Моралеса в дестабилизации страны - РИА Новости, 27.10.2024
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04:09 27.10.2024 (обновлено: 10:54 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/morales-1980318564.html
МИД Боливии обвинил экс-президента Моралеса в дестабилизации страны
МИД Боливии обвинил экс-президента Моралеса в дестабилизации страны - РИА Новости, 27.10.2024
МИД Боливии обвинил экс-президента Моралеса в дестабилизации страны
Власти Боливии предупреждают международное сообщество о том, что экс-президент страны Эво Моралес осуществляет действия по дестабилизации ситуации в стране,... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T04:09
2024-10-27T10:54
в мире
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эво моралес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт - РИА Новости. Власти Боливии предупреждают международное сообщество о том, что экс-президент страны Эво Моралес осуществляет действия по дестабилизации ситуации в стране, сообщил МИД. "МИД Боливии заявляет перед международным сообществом, что в нашей стране осуществляется серия дестабилизирующих действий под руководством экс-президента Эво Моралеса, которая нацелена на нарушение демократического порядка", - говорится в сообщении. Эти действия усилились в последние 13 дней, отмечает министерство. Так, блокада основных дорог, соединяющих запад и восток страны, нарушили регулярное снабжение страны топливом, продуктами и лекарствами. "Наше правительство не раз продемонстрировало готовность к диалогу, но очевидно, что за этими манифестациями стоят личные интересы", - отмечает МИД. "Мы заявляем об участии агрессивно настроенных групп, порой вооруженных, связанных с экс-президентом Эво Моралесом, которые публично угрожали кровопролитием и действия которых на сегодняшний день привели к тяжёлому ранению 14 полицейских", - добавило министерство. Глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего президента.
https://ria.ru/20241025/boliviya-1979955329.html
https://ria.ru/20241024/putin-1979921947.html
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в мире, боливия, эво моралес, луис арсе
В мире, Боливия, Эво Моралес, Луис Арсе
МИД Боливии обвинил экс-президента Моралеса в дестабилизации страны

МИД Боливии: действия экс-президента Моралеса дестабилизируют ситуацию в стране

© AP Photo / Daniel CartagenaСтолкновения сторонников Эво Моралеса с полицией во время блокирования дороги в Боливии
Столкновения сторонников Эво Моралеса с полицией во время блокирования дороги в Боливии - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Daniel Cartagena
Столкновения сторонников Эво Моралеса с полицией во время блокирования дороги в Боливии
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт - РИА Новости. Власти Боливии предупреждают международное сообщество о том, что экс-президент страны Эво Моралес осуществляет действия по дестабилизации ситуации в стране, сообщил МИД.
"МИД Боливии заявляет перед международным сообществом, что в нашей стране осуществляется серия дестабилизирующих действий под руководством экс-президента Эво Моралеса, которая нацелена на нарушение демократического порядка", - говорится в сообщении.
Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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25 октября, 05:33
Эти действия усилились в последние 13 дней, отмечает министерство. Так, блокада основных дорог, соединяющих запад и восток страны, нарушили регулярное снабжение страны топливом, продуктами и лекарствами.
"Наше правительство не раз продемонстрировало готовность к диалогу, но очевидно, что за этими манифестациями стоят личные интересы", - отмечает МИД.
"Мы заявляем об участии агрессивно настроенных групп, порой вооруженных, связанных с экс-президентом Эво Моралесом, которые публично угрожали кровопролитием и действия которых на сегодняшний день привели к тяжёлому ранению 14 полицейских", - добавило министерство.
Глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего президента.
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 24 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Путин провел переговоры с президентом Боливии на полях саммита БРИКС
24 октября, 21:34
 
В миреБоливияЭво МоралесЛуис Арсе
 
 
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