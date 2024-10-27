https://ria.ru/20241027/morales-1980318564.html

МИД Боливии обвинил экс-президента Моралеса в дестабилизации страны

МИД Боливии обвинил экс-президента Моралеса в дестабилизации страны - РИА Новости, 27.10.2024

МИД Боливии обвинил экс-президента Моралеса в дестабилизации страны

Власти Боливии предупреждают международное сообщество о том, что экс-президент страны Эво Моралес осуществляет действия по дестабилизации ситуации в стране,... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T04:09

2024-10-27T04:09

2024-10-27T10:54

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт - РИА Новости. Власти Боливии предупреждают международное сообщество о том, что экс-президент страны Эво Моралес осуществляет действия по дестабилизации ситуации в стране, сообщил МИД. "МИД Боливии заявляет перед международным сообществом, что в нашей стране осуществляется серия дестабилизирующих действий под руководством экс-президента Эво Моралеса, которая нацелена на нарушение демократического порядка", - говорится в сообщении. Эти действия усилились в последние 13 дней, отмечает министерство. Так, блокада основных дорог, соединяющих запад и восток страны, нарушили регулярное снабжение страны топливом, продуктами и лекарствами. "Наше правительство не раз продемонстрировало готовность к диалогу, но очевидно, что за этими манифестациями стоят личные интересы", - отмечает МИД. "Мы заявляем об участии агрессивно настроенных групп, порой вооруженных, связанных с экс-президентом Эво Моралесом, которые публично угрожали кровопролитием и действия которых на сегодняшний день привели к тяжёлому ранению 14 полицейских", - добавило министерство. Глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего президента.

https://ria.ru/20241025/boliviya-1979955329.html

https://ria.ru/20241024/putin-1979921947.html

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в мире, боливия, эво моралес, луис арсе