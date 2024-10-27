https://ria.ru/20241027/moldaviya-1980348841.html

Кандидат в президенты Молдавии обратился к Санду с неожиданным призывом

Кандидат в президенты Молдавии обратился к Санду с неожиданным призывом - РИА Новости, 27.10.2024

Кандидат в президенты Молдавии обратился к Санду с неожиданным призывом

Бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии, который баллотируется в президенты Молдавии от Партии социалистов Александр Стояногло призвал своего оппонента Майю... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T13:10

2024-10-27T13:10

2024-10-27T15:00

в мире

молдавия

майя санду

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии, который баллотируется в президенты Молдавии от Партии социалистов Александр Стояногло призвал своего оппонента Майю Санду признать итоги выборов, если она их проиграет. "Предлагаю вам подписать публичное соглашение. Вы признаете итоги выборов президента в случае своего поражения, а я не буду призывать своих сторонников в Кишинев на общенациональный протест (в случае проигрыша самого Стояногло - ред.)", - предложил Стояногло в конце дебатов. Санду проигнорировала это предложение. Вместо этого она обратилась к гражданам с призывом поддержать ее во втором туре и позволить ей остаться президентом. "Прошу вас позволит мне сохранить мир, продолжить нашу европейский путь, продолжить пути развития.... решение за вами", - заявила Санду. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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в мире, молдавия, майя санду, выборы в молдавии — 2024