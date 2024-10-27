https://ria.ru/20241027/minoborony-1980320276.html

В Курской области ББМ "Козак" нацбата "Кракен" стала трофеем группы ВДВ

В Курской области ББМ "Козак" нацбата "Кракен" стала трофеем группы ВДВ - РИА Новости, 27.10.2024

В Курской области ББМ "Козак" нацбата "Кракен" стала трофеем группы ВДВ

Боевая бронированная машина "Козак", на которой передвигались боевики украинского нацбатальона "Кракен", силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ доставлена в... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T05:16

2024-10-27T05:16

2024-10-27T08:25

безопасность

курская область

россия

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Боевая бронированная машина "Козак", на которой передвигались боевики украинского нацбатальона "Кракен", силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ доставлена в расположение гвардейского десантно-штурмового полка с одного из приграничных районов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Минобороны России опубликовало кадры с эвакуированным в одном из приграничных районов Курской области бронеавтомобилем. "Боевики "Кракена" передвигались на этом бронеавтомобиле, и когда наши штурмовые отряды начали их выбивать из Курской области, они начали на них уходить и застряли в торфяном болоте так, что колеса полностью ушли в трясину. При бегстве нацисты все побросали, но успели прострелить машине мост. Остался также натовский пулемет калибра 12,7-мм", - рассказал водитель БТР с позывным "Мотор". По его словам, бронеавтомобиль, когда они пришли, завелся сразу, давление масла - идеальное, но потом разлетелся редуктор и карданный вал. Машине предстояло пройти восстановление. Эвакуация бронеавтомобиля проходила в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Вторым этапом была проведена непосредственно операция по эвакуации бронемашины, на котором под непрекращающимся огнем противника украинский бронеавтомобиль был выдернут из болота, приведен в рабочее состояние, заведен и доставлен в ремонтное подразделение десантно-штурмового полка. Бронемашина в руки российских военнослужащих попала без критических повреждений. После проведения небольших ремонтных работ удалось восстановить практически все узлы и агрегаты.

https://ria.ru/20241027/telemost-1980319732.html

https://ria.ru/20241025/putin-1980178737.html

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Трофейный ББМ "Козак" украинского нацбатальона "Кракен" ББМ "Козак" украинского нацбатальона "Кракен" стала трофеем десантников в курском приграничье, сообщили в Минобороны. А боец с позывным "Мотор" рассказал о поведении украинских боевиков. Боевики "Кракена" передвигались на этом бронеавтомобиле, и, когда наши штурмовые отряды начали их выбивать из Курской области, они начали на них уходить и застряли в торфяном болоте так, что колеса полностью ушли в трясину. При бегстве нацисты все побросали, но успели прострелить машине мост. Бронемашина попала в руки российских военнослужащих без критических повреждений. После небольших ремонтных работ удалось восстановить почти все узлы и агрегаты. 2024-10-27T05:16 true PT2M05S

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безопасность, курская область, россия, воздушно-десантные войска россии