https://ria.ru/20241027/mikhalkov-1980393913.html

Михалков объяснил свой призыв к Сербии защищать православный мир от Запада

Михалков объяснил свой призыв к Сербии защищать православный мир от Запада - РИА Новости, 27.10.2024

Михалков объяснил свой призыв к Сербии защищать православный мир от Запада

Народный артист России Никита Михалков объяснил свой призыв к Сербии и сербам совместно защищать православный мир от внедрения новейших разрушительных идей с их РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T19:43

2024-10-27T19:43

2024-10-27T19:43

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БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости. Народный артист России Никита Михалков объяснил свой призыв к Сербии и сербам совместно защищать православный мир от внедрения новейших разрушительных идей с их античеловеческой направленностью. Гастроли театра "Мастерская "12" Михалкова проходят в Белграде 26-27 октября. На премьерном для Сербии показе спектакля "12" в полном зале Национального театра Сербии присутствовали министр культуры Сербии Никола Селакович, министр без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович, режиссер и актер Эмир Кустурица, посол РФ Александр Боцан-Харченко. По завершению трех с лишним часов спектакля-размышления зрители долго аплодировали стоя, в перерывах между овациями народный артист России поблагодарил сербскую публику и призвал "вместе сегодня сберечь православный мир". "Когда я говорю о сбережении православного мира, говорю о верности тем принципам, по которым строился этот мир. Мы видим сегодня, как католический мир разрушает эти принципы и отрекается от них. Когда наместник Бога на Земле, понтифик (папа Римский – ред.) официально разрешает таинство бракосочетания для однополых браков, это – отречение от принципов. Мы видим, как стремительно внедряются в сознание другие, абсолютно разрушительные идеи, такие как чайлдфри, квадроберство", - рассказал Михалков на пресс-конференции в воскресенье. По его словам, за подобными идеями стоит "отречение от человека и желание сократить человечество на благо золотого миллиарда", что не может быть принято православным миром. "Именно поэтому бомбили (авиация НАТО – ред.) Белград, разрушая дома и мосты, поэтому 10 лет бомбили Донбасс, потому что мы не устраиваем "цивилизованный мир", мы им мешаем. Поэтому мы должны себя защищать", - подчеркнул Михалков. Вместе с ним в постановке "12" заняты еще 13 актеров, среди них народные артисты России Николай Бурляев и Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский. Главный художник спектакля Юрий Купера, руководитель задействованного детского ансамбля "Амцабз" - Лаша Марыхуба. Первый показ спектакля "12" состоялся в апреле 2021 года, с тех пор было сыграно 78 спектаклей в 31 городе, в том числе в Ташкенте и Минске.

https://ria.ru/20240902/pravoslavie-1969879012.html

https://ria.ru/20240505/lavrov-1944024004.html

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россия, сербия, белград (город), никита михалков, никола селакович, эмир кустурица, нато, в мире