Михалков объяснил свой призыв к Сербии защищать православный мир от Запада
Никита Михалков объяснил призыв к сербам совместно защищать православный мир
Никита Михалков. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости. Народный артист России Никита Михалков объяснил свой призыв к Сербии и сербам совместно защищать православный мир от внедрения новейших разрушительных идей с их античеловеческой направленностью.
Гастроли театра "Мастерская "12" Михалкова проходят в Белграде 26-27 октября. На премьерном для Сербии показе спектакля "12" в полном зале Национального театра Сербии присутствовали министр культуры Сербии Никола Селакович, министр без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович, режиссер и актер Эмир Кустурица, посол РФ Александр Боцан-Харченко. По завершению трех с лишним часов спектакля-размышления зрители долго аплодировали стоя, в перерывах между овациями народный артист России поблагодарил сербскую публику и призвал "вместе сегодня сберечь православный мир".
"Когда я говорю о сбережении православного мира, говорю о верности тем принципам, по которым строился этот мир. Мы видим сегодня, как католический мир разрушает эти принципы и отрекается от них. Когда наместник Бога на Земле, понтифик (папа Римский – ред.) официально разрешает таинство бракосочетания для однополых браков, это – отречение от принципов. Мы видим, как стремительно внедряются в сознание другие, абсолютно разрушительные идеи, такие как чайлдфри, квадроберство", - рассказал Михалков на пресс-конференции в воскресенье.
По его словам, за подобными идеями стоит "отречение от человека и желание сократить человечество на благо золотого миллиарда", что не может быть принято православным миром.
Вместе с ним в постановке "12" заняты еще 13 актеров, среди них народные артисты России Николай Бурляев и Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский. Главный художник спектакля Юрий Купера, руководитель задействованного детского ансамбля "Амцабз" - Лаша Марыхуба. Первый показ спектакля "12" состоялся в апреле 2021 года, с тех пор было сыграно 78 спектаклей в 31 городе, в том числе в Ташкенте и Минске.