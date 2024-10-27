Михалков дал совет уехавшим из России деятелям культуры
Михалков призвал уехавших и ругающих Россию не жаловаться, что не так легко жить
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНародный артист России, режиссер Никита Михалков
Народный артист России, режиссер Никита Михалков. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости. Народный артист России Никита Михалков дал совет уехавшим после начала СВО из России деятелям культуры и обычным гражданам, желающим вернуться - доказать свою нужность стране.
Гастроли театра "Мастерская "12" Михалкова проходят в Белграде 26-27 октября. На премьерном для Сербии показе спектакля "12" в полном зале Национального театра Сербии присутствовали министр культуры Сербии Никола Селакович, министр без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович, режиссер и актер Эмир Кустурица, посол РФ Александр Боцан-Харченко.
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"Богатые поп-звезды, которые покинули Россию, ошибочно полагали, что их будут любить тут (за границей – ред.) так же, как там (в РФ – ред.) Через какое-то время они поняли, что это не так. Им хочется вернуться обратно, там сытно, богато, красиво, их любили. Но люди, которые их любили поняли, что они их любили, а те их – нет, они любили свою славу", - заявил народный артист России на пресс-конференции в воскресенье.
По его словам, деятели культуры и другие уехавшие россияне должны выполнять за границей определенное правило: "они должны ругать свою страну, и это их право, но тогда не надо жаловаться, что им, уехав, не так легко жить".
"Поэтому могу пожелать тем людям, которые уехали, в зависимости от того, почему они уехали: если они были нужны в своей стране, им нужно постараться, чтобы снова стать нужными, просто так ничего не будет, это жизнь", - подчеркнул Михалков.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.