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Михалков рассказал, как Запад обманул молодежь на Украине - РИА Новости, 27.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:10 27.10.2024 (обновлено: 21:49 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/mihalkov-1980402933.html
Михалков рассказал, как Запад обманул молодежь на Украине
Михалков рассказал, как Запад обманул молодежь на Украине - РИА Новости, 27.10.2024
Михалков рассказал, как Запад обманул молодежь на Украине
Народный артист России Никита Михалков рассказал в Сербии как Запад обманул два поколения молодежи на Украине и настроил их против России. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T21:10
2024-10-27T21:49
культура
россия
сербия
украина
никита михалков
никола селакович
эмир кустурица
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БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости. Народный артист России Никита Михалков рассказал в Сербии как Запад обманул два поколения молодежи на Украине и настроил их против России. Гастроли театра "Мастерская "12" Михалкова проходят в Белграде 26-27 октября. На премьерном для Сербии показе спектакля "12" в полном зале Национального театра Сербии присутствовали министр культуры Сербии Никола Селакович, министр без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович, режиссер и актер Эмир Кустурица, посол РФ Александр Боцан-Харченко. По завершению трех с лишним часов спектакля-размышления зрители долго аплодировали стоя, в перерывах между овациями народный артист России поблагодарил публику и призвал "вместе сегодня должны сберечь православный мир". &quot;Мы продолжали ощущать себя &quot;старшим братом&quot;, думая, что, ну куда они денутся, газ идет (поставляется из РФ на Украину – ред.) нормально, все отношения прекрасные. А американцы и англичане, англосаксонский мир, работали каждый день, работали с детьми, со школами. Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы – это один народ. Их обманули, как обманули нас. Это непростительная ошибка, но она случилась&quot;, - заявил Михалков на пресс-конференции в воскресенье.По его словам, если бы в 2022 году РФ не сделала "этого жестокого и очень опасного шага, через две недели война пришла бы к нам в страну", он лично видел подтверждающие это документы, поэтому СВО стала вынужденной мерой.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241027/mikhalkov-1980393913.html
https://ria.ru/20240324/rossiya-1935481200.html
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россия, сербия, украина, никита михалков, никола селакович, эмир кустурица
Культура, Россия, Сербия, Украина, Никита Михалков, Никола Селакович, Эмир Кустурица
Михалков рассказал, как Запад обманул молодежь на Украине

Михалков рассказал в Сербии, как Запад обманул два поколения молодежи на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНикита Михалков
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Никита Михалков . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости. Народный артист России Никита Михалков рассказал в Сербии как Запад обманул два поколения молодежи на Украине и настроил их против России.
Гастроли театра "Мастерская "12" Михалкова проходят в Белграде 26-27 октября. На премьерном для Сербии показе спектакля "12" в полном зале Национального театра Сербии присутствовали министр культуры Сербии Никола Селакович, министр без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович, режиссер и актер Эмир Кустурица, посол РФ Александр Боцан-Харченко. По завершению трех с лишним часов спектакля-размышления зрители долго аплодировали стоя, в перерывах между овациями народный артист России поблагодарил публику и призвал "вместе сегодня должны сберечь православный мир".
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"Мы продолжали ощущать себя "старшим братом", думая, что, ну куда они денутся, газ идет (поставляется из РФ на Украину – ред.) нормально, все отношения прекрасные. А американцы и англичане, англосаксонский мир, работали каждый день, работали с детьми, со школами. Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы – это один народ. Их обманули, как обманули нас. Это непростительная ошибка, но она случилась", - заявил Михалков на пресс-конференции в воскресенье.

По его словам, если бы в 2022 году РФ не сделала "этого жестокого и очень опасного шага, через две недели война пришла бы к нам в страну", он лично видел подтверждающие это документы, поэтому СВО стала вынужденной мерой.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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КультураРоссияСербияУкраинаНикита МихалковНикола СелаковичЭмир Кустурица
 
 
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