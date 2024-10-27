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Глава МИД Венгрии прокомментировал парламентские выборы в Грузии - РИА Новости, 27.10.2024
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01:18 27.10.2024
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Глава МИД Венгрии прокомментировал парламентские выборы в Грузии
Глава МИД Венгрии прокомментировал парламентские выборы в Грузии - РИА Новости, 27.10.2024
Глава МИД Венгрии прокомментировал парламентские выборы в Грузии
Народ Грузии на выборах выразил свою волю, несмотря на попытки вмешаться извне, в результате правящая партия патриотов "Грузинская мечта" победила с большим... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T01:18
2024-10-27T01:18
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БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости. Народ Грузии на выборах выразил свою волю, несмотря на попытки вмешаться извне, в результате правящая партия патриотов "Грузинская мечта" победила с большим преимуществом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах 57,4% голосов после пересчитанных данных с почти 44% участков, сообщает ЦИК Грузии. "Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляем!" - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он добавил, что Венгрия продолжит как в ходе председательства в ЕС, так и после "оказывать грузинским друзьям поддержку в их усилиях по евроинтеграции". Ранее Сийярто заявил, что Венгрия единственной заступилась за Грузию, которая подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах, и поддержит её евроинтеграцию во время председательства Будапешта в ЕС, которое началось 1 июля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Грузии принятием закона об иноагентах пытается сохранить суверенитет в трудных обстоятельствах, а в ЕС этого не понимают. Ранее недовольные политикой Тбилиси депутаты Европарламента в резолюции "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии" призвали Евросоюз ввести санкции против властей закавказской республики, а также заморозить всё финансирование ЕС для этой страны. Великобритания впервые заморозила политический диалог с Грузией и отменила переговоры между главами министерств обороны. Бундестаг Германии принял резолюцию "За европейское будущее Грузии", в которой существующий политический курс в республике характеризуется как угрожающий ее интеграции в европейские структуры. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский ранее заявил, что институты ЕС приняли решение приостановить встречи высокого ранга с представителями грузинского руководства. Он также сообщил, что Евросоюз надеется, что парламентские выборы в Грузии 26 октября будут свободными и справедливыми, но, если ситуация ухудшится, Евросоюз может приостановить либерализацию визового режима.*деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, грузия, венгрия, россия, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, европарламент
В мире, Грузия, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Европарламент
Глава МИД Венгрии прокомментировал парламентские выборы в Грузии

МИД Венгрии: народ Грузии выразил свою волю, несмотря на попытки вмешаться извне

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка" в рамках Петербургского международного газового форума
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка в рамках Петербургского международного газового форума - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка" в рамках Петербургского международного газового форума. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости. Народ Грузии на выборах выразил свою волю, несмотря на попытки вмешаться извне, в результате правящая партия патриотов "Грузинская мечта" победила с большим преимуществом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах 57,4% голосов после пересчитанных данных с почти 44% участков, сообщает ЦИК Грузии.
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"Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляем!" - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он добавил, что Венгрия продолжит как в ходе председательства в ЕС, так и после "оказывать грузинским друзьям поддержку в их усилиях по евроинтеграции".
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия единственной заступилась за Грузию, которая подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах, и поддержит её евроинтеграцию во время председательства Будапешта в ЕС, которое началось 1 июля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Грузии принятием закона об иноагентах пытается сохранить суверенитет в трудных обстоятельствах, а в ЕС этого не понимают.
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Ранее недовольные политикой Тбилиси депутаты Европарламента в резолюции "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии" призвали Евросоюз ввести санкции против властей закавказской республики, а также заморозить всё финансирование ЕС для этой страны.
Великобритания впервые заморозила политический диалог с Грузией и отменила переговоры между главами министерств обороны. Бундестаг Германии принял резолюцию "За европейское будущее Грузии", в которой существующий политический курс в республике характеризуется как угрожающий ее интеграции в европейские структуры. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский ранее заявил, что институты ЕС приняли решение приостановить встречи высокого ранга с представителями грузинского руководства. Он также сообщил, что Евросоюз надеется, что парламентские выборы в Грузии 26 октября будут свободными и справедливыми, но, если ситуация ухудшится, Евросоюз может приостановить либерализацию визового режима.
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