https://ria.ru/20241027/mask-1980326534.html

Илон Маск прокомментировал слова Байдена о своем незаконном бизнесе

Илон Маск прокомментировал слова Байдена о своем незаконном бизнесе - РИА Новости, 27.10.2024

Илон Маск прокомментировал слова Байдена о своем незаконном бизнесе

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X прокомментировал сообщения, что он начал свой бизнес в США незаконно. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T08:38

2024-10-27T08:38

2024-10-27T14:56

в мире

сша

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илон маск

джо байден

стэнфордский университет

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X прокомментировал сообщения, что он начал свой бизнес в США незаконно. В субботу газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что родившийся в ЮАР Маск приехал в Калифорнию в 1995 году для обучения в Стэнфордском университете, но так и не поступил в него, вместо этого работая над своим стартапом. Как утверждает газета, из-за того, что Маск не начал учиться, у него не было законных оснований оставаться в Соединенных Штатах. Комментируя ситуацию, президент США Джо Байден во время мероприятия в Пенсильвании заявил, что "богатейший человек в мире оказался нелегальным работником". "Вот теперь его заботят мигранты", — написал Маск, комментируя слова Байдена о своей нелегальной работе. Позднее предприниматель опубликовал другой пост, добавив, что у него было разрешение вести деятельность в Штатах."Мне действительно разрешили работать в США. Марионетка Байден лжет", — написал Маск.СМИ, в особенности поддерживающие демократов, часто критикуют миллиардера. Недавно телеканал CNN заявил, что Маск может столкнуться с юридическими сложностями, поскольку инициативу по выплате миллиона долларов случайно выбранному жителю колеблющихся штатов, подписавшему его петицию, могут расценить как попытку вмешательства в выборы и подкуп.Маск и ранее критиковал администрацию Джо Байдена за "активное содействие нелегальной миграции". По словам предпринимателя, администрация президента вместо охраны границ "расстилает красную дорожку". При этом Маск поддерживает рост законной иммиграции и выступает не против нее, а "против того, чтобы огромное число непроверенных людей наводняло Америку".

https://ria.ru/20241018/mask-1978731746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, пенсильвания, илон маск, джо байден, стэнфордский университет, выборы президента сша — 2024