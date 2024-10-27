https://ria.ru/20241027/maduro-1980350619.html

Мадуро рассказал о разговоре с Путиным в Казани

Мадуро рассказал о разговоре с Путиным в Казани - РИА Новости, 27.10.2024

Мадуро рассказал о разговоре с Путиным в Казани

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани сотрудничество в сфере энергетики и... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T13:34

2024-10-27T13:34

2024-10-27T13:46

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани сотрудничество в сфере энергетики и военно-техническое сотрудничество."Мы обсудили с президентом Путиным усилия по комплексному развитию нашего сотрудничества, включая сотрудничество в энергетике и военно-техническое сотрудничество", - сказал Мадуро журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Он отметил, что санкции, которые США навязали Венесуэле и России, являются наследием прежнего мира. По его словам, западные страны хотят доминировать, хотят манипулировать свободой, манипулировать с помощью доллара и мешать движению мира вперед.

https://ria.ru/20241026/briks-1980205066.html

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Варвара Скокшина

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