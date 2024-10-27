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Мадуро рассказал о разговоре с Путиным в Казани - РИА Новости, 27.10.2024
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13:34 27.10.2024 (обновлено: 13:46 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/maduro-1980350619.html
Мадуро рассказал о разговоре с Путиным в Казани
Мадуро рассказал о разговоре с Путиным в Казани - РИА Новости, 27.10.2024
Мадуро рассказал о разговоре с Путиным в Казани
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани сотрудничество в сфере энергетики и... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T13:34
2024-10-27T13:46
казань
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саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани сотрудничество в сфере энергетики и военно-техническое сотрудничество."Мы обсудили с президентом Путиным усилия по комплексному развитию нашего сотрудничества, включая сотрудничество в энергетике и военно-техническое сотрудничество", - сказал Мадуро журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Он отметил, что санкции, которые США навязали Венесуэле и России, являются наследием прежнего мира. По его словам, западные страны хотят доминировать, хотят манипулировать свободой, манипулировать с помощью доллара и мешать движению мира вперед.
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казань, саммит брикс, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году
Казань, Саммит БРИКС, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Мадуро рассказал о разговоре с Путиным в Казани

Мадуро обсудил с Путиным в Казани сотрудничество в сфере энергетики

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро Морос во время прибытия глав делегаций на территорию международного выставочного центра "Казань Экспо" для участия в XVI саммите БРИКС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос во время прибытия глав делегаций на территорию международного выставочного центра Казань Экспо для участия в XVI саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос во время прибытия глав делегаций на территорию международного выставочного центра "Казань Экспо" для участия в XVI саммите БРИКС
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани сотрудничество в сфере энергетики и военно-техническое сотрудничество.
"Мы обсудили с президентом Путиным усилия по комплексному развитию нашего сотрудничества, включая сотрудничество в энергетике и военно-техническое сотрудничество", - сказал Мадуро журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Он отметил, что санкции, которые США навязали Венесуэле и России, являются наследием прежнего мира. По его словам, западные страны хотят доминировать, хотят манипулировать свободой, манипулировать с помощью доллара и мешать движению мира вперед.
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