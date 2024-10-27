https://ria.ru/20241027/litva-1980317729.html

"Из туалета". Жителям Литвы дали унизительный совет на случай войны

"Из туалета". Жителям Литвы дали унизительный совет на случай войны - РИА Новости, 27.10.2024

"Из туалета". Жителям Литвы дали унизительный совет на случай войны

Министерство обороны Литвы разослало жителям страны брошюры под названием "Если кризис или война: как действовать?", в которых советует населению в случае... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T03:42

2024-10-27T03:42

2024-10-27T09:27

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министерство обороны Литвы разослало жителям страны брошюры под названием "Если кризис или война: как действовать?", в которых советует населению в случае начала вооруженного конфликта или ЧС пить воду из туалета, сообщает Sputnik Литва."Разосланные литовцам брошюры представляют из себя 20-страничный документ, в котором даются советы по действию в экстренных ситуациях…Кроме того, литовцев просветили, в каком случае можно пить воду из унитаза", — говорится в материале.В статье приводятся слова экспертов минобороны Литвы, рекомендующих не брезговать водой из бачка унитаха, если она не застоялась. Также они рекомендовали иметь запас еды на три дня, приобрести дорожный фильтр или таблетки для очистки воды – чтобы жидкость можно было брать не только из туалета, но и водоема.При этом в брошюре жителей республики призывают оставаться спокойными "в любой ситуации" В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте России и НАТО. В Кремле же отмечали, что страна не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТОу западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.В МИД также заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В начале сентября МИД также сообщил, что у России нет планов атаковать территорию стран НАТО.

https://ria.ru/20241017/nauseda-1978473628.html

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