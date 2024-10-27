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Названы имена погибших при крушении вертолета в Кировской области - РИА Новости, 27.10.2024
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07:12 27.10.2024 (обновлено: 10:46 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/krushenie-1980323944.html
Названы имена погибших при крушении вертолета в Кировской области
Названы имена погибших при крушении вертолета в Кировской области - РИА Новости, 27.10.2024
Названы имена погибших при крушении вертолета в Кировской области
Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов опубликовал в Telegram-канале имена погибших при крушении вертолета Ми-2. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T07:12
2024-10-27T10:46
происшествия
кировская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-2
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов опубликовал в Telegram-канале имена погибших при крушении вертолета Ми-2.На борту находились:&quot;В Даровском районе в результате крушения вертолета трагически погибла команда медиков Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации, настоящих профессионалов, преданных своему делу!&quot; — говорится в публикации.По словам Курдюмова, он лично знал Валентина Комлева как опытнейшего пилота, который "стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации".Накануне МЧС сообщило, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области у деревни Белеенки, погибли четыре человека.Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу. Вертолет эксплуатировала компания "Вяткаавиа".Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20241022/samolet-1979228251.html
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кировская область
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Работа следователей на месте крушения вертолета в Кировской области
Семьи погибших при крушении вертолета в Кировской области получат по 1 млн руб, всех погибших представят к госнаградам, сообщил глава региона
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происшествия, кировская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-2
Происшествия, Кировская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-2
Названы имена погибших при крушении вертолета в Кировской области

Власти Кировской области раскрыли имена погибших при крушении Ми-2

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов опубликовал в Telegram-канале имена погибших при крушении вертолета Ми-2.
На борту находились:
  • пилот Валентин Комлев;
  • врач Александр Гиска;
  • фельдшер Татьяна Глызина;
  • фельдшер Сергей Широких.
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"В Даровском районе в результате крушения вертолета трагически погибла команда медиков Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации, настоящих профессионалов, преданных своему делу!" — говорится в публикации.

По словам Курдюмова, он лично знал Валентина Комлева как опытнейшего пилота, который "стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации".
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Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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ПроисшествияКировская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-2
 
 
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