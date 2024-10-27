https://ria.ru/20241027/kroshik-1980365824.html

Стали известны подробности смерти упитанного кота Крошика

Стали известны подробности смерти упитанного кота Крошика - РИА Новости, 27.10.2024

Стали известны подробности смерти упитанного кота Крошика

Ухудшение состояния упитанного кота Крошика из Перми перед смертью было скоротечным, у него возникло кровотечение, не оставившее животному шансов, сообщили в... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T16:08

2024-10-27T16:08

2024-10-27T16:08

пермь

россия

происшествия

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ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Ухудшение состояния упитанного кота Крошика из Перми перед смертью было скоротечным, у него возникло кровотечение, не оставившее животному шансов, сообщили в реабилитационном центре. В пермском приюте "Матроскин" в воскресенье сообщили о смерти кота Крошика, за похудением которого следила вся страна. "Возникло резкое кровотечение. У котика не было шансов. Мы не смогли ему ничем помочь. Все это было достаточно молниеносно. И "Матроскин", и врачи в клинике, и мы сделали все максимально быстро и правильно", - рассказала ветеринарный врач из центра реабилитации животных DogMas в своем Telegram-канале. Также представитель реабилитационного центра поблагодарила людей, которые переживали о здоровье Крошика. Котик стал задыхаться в пятницу. Хотя в четверг сотрудники реабцентра зафиксировали как он мурлыкает, с ним все было в порядке. Животное оперативно доставили в ветклинику, где положили в кислородную камеру. Врачи боролись за жизнь питомца, но спасти его не смогли. Четырнадцатилетний кот с лишним весом был найден в больнице в Перми в конце августа. Он весил на тот момент 17 килограммов и не мог ходить. Представители приюта отвезли животное в реабилитационный центр, Крошику "прописали" диету и физические упражнения. Изначально из-за большого слоя жира ему не могли сделать УЗИ. За два месяца "пациент" сбросил почти три килограмма. Он стал самостоятельным передвигаться по помещению, запрыгивать на пуфики и диван.

https://ria.ru/20241007/kroshik-1976829436.html

https://ria.ru/20240912/kot-1972290744.html

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пермь, россия, происшествия