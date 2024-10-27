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В Перми умер известный упитанный кот Крошик

В Перми умер известный упитанный кот Крошик - РИА Новости, 27.10.2024

В Перми умер известный упитанный кот Крошик

Пермский упитанный кот Крошик умер после того, как начал задыхаться, реанимация не принесла результата, рассказали в приюте "Матроскин". РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T11:17

2024-10-27T11:17

2024-10-27T12:35

пермь

общество

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Пермский упитанный кот Крошик умер после того, как начал задыхаться, реанимация не принесла результата, рассказали в приюте "Матроскин"."Постепенно его состояние стало ухудшаться. И даже реанимационные действия врачей не смогли ему помочь. Сегодня ночью Крошика не стало", — говорится в сообщении.В приюте уточнили, что тело кота направят на экспертизу для установления точных причин смерти.Сообщалось, что во время УЗИ у животного обнаружили проблемы с печенью, почками желчным и мочевым пузырем. Кроме того, у Крошика подозревали наличие новообразования."По предварительным данным врачей, у Крошика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах", — сказали в благотворительной организации.Четырнадцатилетнего кота с лишним весом волонтеры нашли в подвале больницы в Перми в конце августа. Он весил на тот момент 17 килограммов и не мог ходить. Представители приюта отвезли животное в реабилитационный центр, Крошику назначили диету и физические упражнения. Изначально из-за большого слоя жира ему не могли сделать УЗИ. За два месяца "пациент" сбросил почти три килограмма. Он стал самостоятельно передвигаться по помещению, запрыгивать на пуфики и диван. Сотрудники приюта в конце октября пояснили, что ожирение оставило "огромный отпечаток на здоровье" Крошика.

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пермь, общество