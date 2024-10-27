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В Перми умер известный упитанный кот Крошик - РИА Новости, 27.10.2024
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11:17 27.10.2024 (обновлено: 12:35 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/kot-1980338788.html
В Перми умер известный упитанный кот Крошик
В Перми умер известный упитанный кот Крошик - РИА Новости, 27.10.2024
В Перми умер известный упитанный кот Крошик
Пермский упитанный кот Крошик умер после того, как начал задыхаться, реанимация не принесла результата, рассказали в приюте "Матроскин". РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T11:17
2024-10-27T12:35
пермь
общество
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Пермский упитанный кот Крошик умер после того, как начал задыхаться, реанимация не принесла результата, рассказали в приюте "Матроскин".&quot;Постепенно его состояние стало ухудшаться. И даже реанимационные действия врачей не смогли ему помочь. Сегодня ночью Крошика не стало&quot;, — говорится в сообщении.В приюте уточнили, что тело кота направят на экспертизу для установления точных причин смерти.Сообщалось, что во время УЗИ у животного обнаружили проблемы с печенью, почками желчным и мочевым пузырем. Кроме того, у Крошика подозревали наличие новообразования.&quot;По предварительным данным врачей, у Крошика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах&quot;, — сказали в благотворительной организации.Четырнадцатилетнего кота с лишним весом волонтеры нашли в подвале больницы в Перми в конце августа. Он весил на тот момент 17 килограммов и не мог ходить. Представители приюта отвезли животное в реабилитационный центр, Крошику назначили диету и физические упражнения. Изначально из-за большого слоя жира ему не могли сделать УЗИ. За два месяца "пациент" сбросил почти три килограмма. Он стал самостоятельно передвигаться по помещению, запрыгивать на пуфики и диван. Сотрудники приюта в конце октября пояснили, что ожирение оставило "огромный отпечаток на здоровье" Крошика.
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пермь, общество
Пермь, Общество
В Перми умер известный упитанный кот Крошик

В Перми умер упитанный кот Крошик

© Фото : @rehabDogPerm/TelegramКот Крошик перед взвешиванием
Кот Крошик перед взвешиванием - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : @rehabDogPerm/Telegram
Кот Крошик перед взвешиванием
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Пермский упитанный кот Крошик умер после того, как начал задыхаться, реанимация не принесла результата, рассказали в приюте "Матроскин".
«

"Постепенно его состояние стало ухудшаться. И даже реанимационные действия врачей не смогли ему помочь. Сегодня ночью Крошика не стало", — говорится в сообщении.

В приюте уточнили, что тело кота направят на экспертизу для установления точных причин смерти.
Сообщалось, что во время УЗИ у животного обнаружили проблемы с печенью, почками желчным и мочевым пузырем. Кроме того, у Крошика подозревали наличие новообразования.
«

"По предварительным данным врачей, у Крошика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах", — сказали в благотворительной организации.

Четырнадцатилетнего кота с лишним весом волонтеры нашли в подвале больницы в Перми в конце августа. Он весил на тот момент 17 килограммов и не мог ходить. Представители приюта отвезли животное в реабилитационный центр, Крошику назначили диету и физические упражнения. Изначально из-за большого слоя жира ему не могли сделать УЗИ. За два месяца "пациент" сбросил почти три килограмма. Он стал самостоятельно передвигаться по помещению, запрыгивать на пуфики и диван. Сотрудники приюта в конце октября пояснили, что ожирение оставило "огромный отпечаток на здоровье" Крошика.
 
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