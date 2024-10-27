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Главу медиахолдинга Readovka Костылева доставили в больницу в Москве - РИА Новости, 27.10.2024
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18:00 27.10.2024 (обновлено: 18:29 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/kostylev-1980379666.html
Главу медиахолдинга Readovka Костылева доставили в больницу в Москве
Главу медиахолдинга Readovka Костылева доставили в больницу в Москве - РИА Новости, 27.10.2024
Главу медиахолдинга Readovka Костылева доставили в больницу в Москве
Главу медиахолдинга Readovka Алексея Костылева доставили в больницу в Москву, сообщает редакция в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T18:00
2024-10-27T18:29
москва
смоленская область
смоленск
происшествия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Главу медиахолдинга Readovka Алексея Костылева доставили в больницу в Москву, сообщает редакция в своем Telegram-канале.Ранее издание Readovka сообщило о несчастном случае с его владельцем Алексеем Костылевым во время его рабочего визита в рамках проекта "Многодетные деревни" в Смоленской области."Главу медиахолдинга Readovka Алексея Костылева доставили в Москву. Несчастный случай, в ходе которого пострадал Алексей Костылев, действительно произошел с ним в деревне Рухань Смоленской области. Алексей в ходе рабочего визита в "Многодетные деревни" собирался навестить семью Морозовых, которую он не видел около недели, чтобы посмотреть, как она обживается на новом месте и спросить, нужна ли какая-то помощь", - говорится в сообщении издания.Уточняется, что встреча не состоялась. Алексея оперативно доставили в областную клиническую больницу в Смоленске. На утро было принято решение транспортировать основателя медиахолдинга Readovka в Москву, куда он прибыл для дальнейшего лечения.
https://ria.ru/20241026/postradavshiy-1980274269.html
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москва, смоленская область, смоленск, происшествия
Москва, Смоленская область, Смоленск, Происшествия
Главу медиахолдинга Readovka Костылева доставили в больницу в Москве

Readovka: главу медиахолдинга Костылева доставили в больницу в Москве

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор интернет-издания Readovka Алексей Костылев
Главный редактор интернет-издания Readovka Алексей Костылев - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Главный редактор интернет-издания Readovka Алексей Костылев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Главу медиахолдинга Readovka Алексея Костылева доставили в больницу в Москву, сообщает редакция в своем Telegram-канале.
Ранее издание Readovka сообщило о несчастном случае с его владельцем Алексеем Костылевым во время его рабочего визита в рамках проекта "Многодетные деревни" в Смоленской области.
"Главу медиахолдинга Readovka Алексея Костылева доставили в Москву. Несчастный случай, в ходе которого пострадал Алексей Костылев, действительно произошел с ним в деревне Рухань Смоленской области. Алексей в ходе рабочего визита в "Многодетные деревни" собирался навестить семью Морозовых, которую он не видел около недели, чтобы посмотреть, как она обживается на новом месте и спросить, нужна ли какая-то помощь", - говорится в сообщении издания.
Уточняется, что встреча не состоялась. Алексея оперативно доставили в областную клиническую больницу в Смоленске. На утро было принято решение транспортировать основателя медиахолдинга Readovka в Москву, куда он прибыл для дальнейшего лечения.
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