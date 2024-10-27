https://ria.ru/20241027/kostylev-1980379666.html

Главу медиахолдинга Readovka Костылева доставили в больницу в Москве

Главу медиахолдинга Readovka Костылева доставили в больницу в Москве - РИА Новости, 27.10.2024

Главу медиахолдинга Readovka Костылева доставили в больницу в Москве

Главу медиахолдинга Readovka Алексея Костылева доставили в больницу в Москву, сообщает редакция в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T18:00

2024-10-27T18:00

2024-10-27T18:29

москва

смоленская область

смоленск

происшествия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Главу медиахолдинга Readovka Алексея Костылева доставили в больницу в Москву, сообщает редакция в своем Telegram-канале.Ранее издание Readovka сообщило о несчастном случае с его владельцем Алексеем Костылевым во время его рабочего визита в рамках проекта "Многодетные деревни" в Смоленской области."Главу медиахолдинга Readovka Алексея Костылева доставили в Москву. Несчастный случай, в ходе которого пострадал Алексей Костылев, действительно произошел с ним в деревне Рухань Смоленской области. Алексей в ходе рабочего визита в "Многодетные деревни" собирался навестить семью Морозовых, которую он не видел около недели, чтобы посмотреть, как она обживается на новом месте и спросить, нужна ли какая-то помощь", - говорится в сообщении издания.Уточняется, что встреча не состоялась. Алексея оперативно доставили в областную клиническую больницу в Смоленске. На утро было принято решение транспортировать основателя медиахолдинга Readovka в Москву, куда он прибыл для дальнейшего лечения.

https://ria.ru/20241026/postradavshiy-1980274269.html

москва

смоленская область

смоленск

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москва, смоленская область, смоленск, происшествия