https://ria.ru/20241027/konflikt-1980386796.html
В США неожиданно высказались о Путине
В США неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 27.10.2024
В США неожиданно высказались о Путине
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс в эфире телепередачи Meet the Press NBC News отказался называть Владимира Путина врагом. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T18:49
2024-10-27T18:49
2024-10-27T18:49
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс в эфире телепередачи Meet the Press NBC News отказался называть Владимира Путина врагом."Думаю, он (Путин — прим. ред.) явный соперник. Он конкурент", — ответил политик на вопрос, считает ли он российского президента врагом.Вэнс добавил, что Америка не воюет с Россией, а самой серьезной угрозой является Китай."Если мы намерены однажды положить конец конфликту на Украине, нам придется вступить в своего рода переговоры с Украиной, с Россией, с нашими союзниками по НАТО в Европе. Это просто необходимая часть", — сказал он.В октябре газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го.Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные российским президентом Владимиром Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.
https://ria.ru/20241027/granitsy-1980377803.html
https://ria.ru/20241026/zelenskiy-1980103885.html
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сша, америка, россия, в мире, украина, нато, джеймс дэвид вэнс
США, Америка, Россия, В мире, Украина, НАТО, Джеймс Дэвид Вэнс
В США неожиданно высказались о Путине
Кандидат в вице-президенты США Вэнс отказался назвать Путина врагом