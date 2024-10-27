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Бастрыкину доложат о расследовании дела о халатности в липецкой колонии - РИА Новости, 27.10.2024
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14:55 27.10.2024 (обновлено: 14:56 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/koloniya-1980358955.html
Бастрыкину доложат о расследовании дела о халатности в липецкой колонии
Бастрыкину доложат о расследовании дела о халатности в липецкой колонии - РИА Новости, 27.10.2024
Бастрыкину доложат о расследовании дела о халатности в липецкой колонии
Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц исправительного учреждения в... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T14:55
2024-10-27T14:56
происшествия
россия
липецкая область
липецк
александр бастрыкин
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц исправительного учреждения в Липецке, сообщается в Telegram-канале СК России. "Председатель СК России поручил руководителю СУСК России по Липецкой области Шаповалову Е.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. В субботу в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направлена группа преследования. Назначена служебная проверка. ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства. Также был создан штаб по розыску и задержанию беглецов. Позднее вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключённых совершили побег (статья 293 УК РФ). Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что пять из шести беглецов задержаны. Мероприятия по розыску последнего из сбежавших из колонии продолжаются.
https://ria.ru/20241026/zaklyuchennyy-1980273964.html
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россия
липецкая область
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происшествия, россия, липецкая область, липецк, александр бастрыкин, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Липецкая область, Липецк, Александр Бастрыкин, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Бастрыкину доложат о расследовании дела о халатности в липецкой колонии

Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о халатности в колонии в Липецке

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц исправительного учреждения в Липецке, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Председатель СК России поручил руководителю СУСК России по Липецкой области Шаповалову Е.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Задержан пятый из сбежавших из липецкой колонии заключенных
26 октября, 17:31
В субботу в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направлена группа преследования. Назначена служебная проверка.
ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства. Также был создан штаб по розыску и задержанию беглецов.
Позднее вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключённых совершили побег (статья 293 УК РФ).
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что пять из шести беглецов задержаны. Мероприятия по розыску последнего из сбежавших из колонии продолжаются.
Задержанные заключенные, бежавшие из липецкой колонии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Появились кадры допроса заключенных, сбежавших из липецкой колонии
26 октября, 17:04
 
ПроисшествияРоссияЛипецкая областьЛипецкАлександр БастрыкинИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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