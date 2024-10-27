https://ria.ru/20241027/koloniya-1980358955.html

Бастрыкину доложат о расследовании дела о халатности в липецкой колонии

Бастрыкину доложат о расследовании дела о халатности в липецкой колонии - РИА Новости, 27.10.2024

Бастрыкину доложат о расследовании дела о халатности в липецкой колонии

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц исправительного учреждения в... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T14:55

2024-10-27T14:55

2024-10-27T14:56

происшествия

россия

липецкая область

липецк

александр бастрыкин

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц исправительного учреждения в Липецке, сообщается в Telegram-канале СК России. "Председатель СК России поручил руководителю СУСК России по Липецкой области Шаповалову Е.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. В субботу в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направлена группа преследования. Назначена служебная проверка. ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства. Также был создан штаб по розыску и задержанию беглецов. Позднее вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключённых совершили побег (статья 293 УК РФ). Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что пять из шести беглецов задержаны. Мероприятия по розыску последнего из сбежавших из колонии продолжаются.

https://ria.ru/20241026/zaklyuchennyy-1980273964.html

https://ria.ru/20241026/dopros-1980271204.html

россия

липецкая область

липецк

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происшествия, россия, липецкая область, липецк, александр бастрыкин, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)