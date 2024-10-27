https://ria.ru/20241027/kndr-1980323257.html
Ответить нечем: Запад обнаружил, что Путин красиво обвел его вокруг пальца
Ответить нечем: Запад обнаружил, что Путин красиво обвел его вокруг пальца - РИА Новости, 27.10.2024
Ответить нечем: Запад обнаружил, что Путин красиво обвел его вокруг пальца
На информационных волнах коллективного Запада уже почти неделю бушует дичайшая буря, по сравнению с которой последнее путешествие "Титаника" кажется катанием на РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T08:00
2024-10-27T08:00
2024-10-27T15:56
специальная военная операция на украине
россия
украина
пхеньян
владимир путин
джон кирби
ллойд остин
тихоокеанский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980285618_0:7:1783:1010_1920x0_80_0_0_c35fef192c4369cc07b162ce325d294c.jpg
На информационных волнах коллективного Запада уже почти неделю бушует дичайшая буря, по сравнению с которой последнее путешествие "Титаника" кажется катанием на лодочках в городском пруду.Начиная с 10 октября в медиа недружественных стран начала раскручиваться невиданная по масштабу информационная кампания, посвященная предположительному участию регулярных войск КНДР в боевых действиях на Украине. После изначальных инфовбросов, разогревающих публику, на сцену выскочил нелегитимный президент Зеленский с утверждением, что Северная Корея "фактически вступила в войну на стороне России" и направила "рабочих для российских заводов и личный состав для российской армии", в связи с чем против Пхеньяна нужно срочно ввести новые санкции. В раскрутку темы включился глава ГУР Украины Буданов*, который со стопроцентной уверенностью заявил, что "северокорейцы будут готовы воевать уже к ноябрю, когда пройдут курс специальной подготовки". Сразу после этого Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) опубликовала доклад, согласно которому в Россию на российских десантных кораблях под защитой фрегатов ТОФ уже переброшены полторы тысячи северокорейских спецназовцев (при наличии общей сухопутной границы, но это неважно).К теме мгновенно подключились американцы: координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на ходу умножил цифру на два и сообщил, что Северная Корея отправила в Россию минимум три тысячи солдат. Правда, неизвестно, будут ли они участвовать в боевых действиях на Украине, но если будут, то станут "законной военной целью". Министр обороны США Ллойд Остин также поспешил подтвердить заявления Зеленского и сообщил, что "существуют доказательства присутствия войск КНДР в России" и это "очень, очень серьезно", однако "что именно они делают, еще предстоит выяснить".Решив, что выяснять тут нечего и все и так ясно, председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер в ответ на возможную отправку военных КНДР в Россию призвал рассмотреть возможность принятия "прямых военных мер". Его можно понять: невидимые полторы тысячи северокорейцев (по другим данным — 2600, по третьим — 12 000) на территории России — это "нарушение международного права", "резкая эскалация" и "угроза стабильности во всем мире". Ведь, по утверждениям немецкого издания Bild, на Украину отправляются элитные подразделения "боевых рабов", которые "считаются одними из самых жестоких в мире".Остро нуждаясь в помощи для выковыривания чипов из стиральных машин, в минувший четверг наша Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который был подписан Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в Пхеньяне 19 июня этого года. Российский президент, который ранее назвал договор "по-настоящему прорывным документом", в свойственной ему добродушной манере обратил внимание на пункт под номером четыре, посвященный взаимной обороне. Чтобы не возникало разночтений, замглавы МИД Андрей Руденко пояснил, что "если Россия или КНДР окажется в состоянии войны — пункт о помощи в случае нападения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве приведут в действие".Что касается невидимых северокорейцев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал, что по этому поводу "много противоречивой информации, наверное, так к ней и надо относиться". Представители КНДР также назвали развернувшуюся истерию "стереотипными беспочвенными слухами".Пока самые мощные разведки стран НАТО соревнуются, кто нашел в России северокорейцев больше, западные военные эксперты признают, что в случае подтверждения данного факта Путин обыграл Запад как малых детей и нанес ряд болезненных ударов, на которые у наших противников нет и не будет ответа.Вот лишь несколько аргументов:Главные причины расстройства желудка у наших противников вчера озвучила японская газета The Asahi Simbun: "Если наступление русских застопорится из-за потерь, Путина можно заставить начать переговоры с Украиной. (Однако. — Прим. ред.) отправка подразделений КНДР <…> может отложить эту возможность и затянуть войну". И еще один пассаж: "Пхеньян может ожидать вывести военное сотрудничество с Россией на новый уровень относительно ядерного оружия, что будет представлять серьезные риски для безопасности Японии и Южной Кореи".Никто на Западе не ожидал, что невидимые военнослужащие из КНДР могут разом обнулить надежды на увеличение потерь России на Украине и превратить Северную Корею в непотопляемый авианосец России, вооруженный лучшим оружием в мире.На вопрос западного журналиста о спутниковых снимках, якобы подтверждающих наличие солдат КНДР на территории России, Путин ответил: "Снимки — вещь серьезная, если они есть, то, значит, что-то отражают". Кто хочет, пусть любуется отражениями, а "что и как мы будем делать в дальнейшем — это наше дело".* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241025/dogovor-1980172667.html
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https://ria.ru/20241025/rossiya-1980130671.html
https://ria.ru/20241025/koreja-1980082296.html
https://ria.ru/20241025/putin-1979975443.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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россия, украина, пхеньян, владимир путин, джон кирби, ллойд остин, тихоокеанский флот вмф россии, аналитика, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Пхеньян, Владимир Путин, Джон Кирби, Ллойд Остин, Тихоокеанский флот ВМФ России, Аналитика, КНДР (Северная Корея)
На информационных волнах коллективного Запада уже почти неделю бушует дичайшая буря, по сравнению с которой последнее путешествие "Титаника" кажется катанием на лодочках в городском пруду.
Начиная с 10 октября в медиа недружественных стран начала раскручиваться невиданная по масштабу информационная кампания, посвященная предположительному участию регулярных войск КНДР в боевых действиях на Украине. После изначальных инфовбросов, разогревающих публику, на сцену выскочил нелегитимный президент Зеленский с утверждением, что Северная Корея "фактически вступила в войну на стороне России" и направила "рабочих для российских заводов и личный состав для российской армии", в связи с чем против Пхеньяна нужно срочно ввести новые санкции. В раскрутку темы включился глава ГУР Украины Буданов*, который со стопроцентной уверенностью заявил, что "северокорейцы будут готовы воевать уже к ноябрю, когда пройдут курс специальной подготовки". Сразу после этого Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) опубликовала доклад, согласно которому в Россию на российских десантных кораблях под защитой фрегатов ТОФ уже переброшены полторы тысячи северокорейских спецназовцев (при наличии общей сухопутной границы, но это неважно).
К теме мгновенно подключились американцы: координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на ходу умножил цифру на два и сообщил, что Северная Корея отправила в Россию минимум три тысячи солдат. Правда, неизвестно, будут ли они участвовать в боевых действиях на Украине, но если будут, то станут "законной военной целью". Министр обороны США Ллойд Остин также поспешил подтвердить заявления Зеленского и сообщил, что "существуют доказательства присутствия войск КНДР в России" и это "очень, очень серьезно", однако "что именно они делают, еще предстоит выяснить".
Решив, что выяснять тут нечего и все и так ясно, председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер в ответ на возможную отправку военных КНДР в Россию призвал рассмотреть возможность принятия "прямых военных мер". Его можно понять: невидимые полторы тысячи северокорейцев (по другим данным — 2600, по третьим — 12 000) на территории России — это "нарушение международного права", "резкая эскалация" и "угроза стабильности во всем мире". Ведь, по утверждениям немецкого издания Bild, на Украину отправляются элитные подразделения "боевых рабов", которые "считаются одними из самых жестоких в мире".
Остро нуждаясь в помощи для выковыривания чипов из стиральных машин, в минувший четверг наша Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который был подписан Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в Пхеньяне 19 июня этого года. Российский президент, который ранее назвал договор "по-настоящему прорывным документом", в свойственной ему добродушной манере обратил внимание на пункт под номером четыре, посвященный взаимной обороне. Чтобы не возникало разночтений, замглавы МИД Андрей Руденко пояснил, что "если Россия или КНДР окажется в состоянии войны — пункт о помощи в случае нападения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве приведут в действие".
Что касается невидимых северокорейцев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал, что по этому поводу "много противоречивой информации, наверное, так к ней и надо относиться". Представители КНДР также назвали развернувшуюся истерию "стереотипными беспочвенными слухами".
Пока самые мощные разведки стран НАТО соревнуются, кто нашел в России северокорейцев больше, западные военные эксперты признают, что в случае подтверждения данного факта Путин обыграл Запад как малых детей и нанес ряд болезненных ударов, на которые у наших противников нет и не будет ответа.
Вот лишь несколько аргументов:
- Северокорейская армия — четвертая по численности в мире (минимум 1,2 миллиона человек), которая имеет достаточно серьезную подготовку, дисциплину и высокую мотивацию. Помощь на некоторых направлениях (например, в Курской области) поможет России высвободить русские войска для ускорения и расширения наступления и снизить потери.
- Армия КНДР исторически уделяет большое внимание артиллерийским и тактическим ракетным системам (например, РСЗО KN-09 с дальностью стрельбы до 200 километров), что может позволить в разы уплотнить огневую мощь при "обработке" узлов обороны ВСУ, что опять же поможет снизить потери ВС России.
- Северокорейцы имеют многолетний опыт в быстром и качественном создании инженерных сооружений и укреплений, что может серьезно помочь российским наступающим подразделениям в закреплении на новых рубежах.
- Армия КНДР получает возможность получения бесценного боевого опыта (они не вели прямых боевых действий со времен Корейской войны), тестирования реальной боевой эффективности своего оружия и, что еще важнее, научится воевать самым современным российским оружием. Командующий сухопутными войсками США в Индо-Тихоокеанском регионе генерал Чарльз Флинн заявил, что участие КНДР в конфликте "позволит Пхеньяну в режиме реального времени получать информацию об эффективности своего оружия, что было невозможно в прошлом".
- Отправка войск КНДР в Россию может подразумевать ответную отправку российских войск в Северную Корею "в случае чего", и в рамках подписанного и ратифицированного договора это будет совершенно легально.
Главные причины расстройства желудка у наших противников вчера озвучила японская газета The Asahi Simbun: "Если наступление русских застопорится из-за потерь, Путина можно заставить начать переговоры с Украиной. (Однако. — Прим. ред.) отправка подразделений КНДР <…> может отложить эту возможность и затянуть войну". И еще один пассаж: "Пхеньян может ожидать вывести военное сотрудничество с Россией на новый уровень относительно ядерного оружия, что будет представлять серьезные риски для безопасности Японии и Южной Кореи".
Никто на Западе не ожидал, что невидимые военнослужащие из КНДР могут разом обнулить надежды на увеличение потерь России на Украине и превратить Северную Корею в непотопляемый авианосец России, вооруженный лучшим оружием в мире.
На вопрос западного журналиста о спутниковых снимках, якобы подтверждающих наличие солдат КНДР на территории России, Путин ответил: "Снимки — вещь серьезная, если они есть, то, значит, что-то отражают". Кто хочет, пусть любуется отражениями, а "что и как мы будем делать в дальнейшем — это наше дело".
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.