https://ria.ru/20241027/kndr-1980323257.html

Ответить нечем: Запад обнаружил, что Путин красиво обвел его вокруг пальца

Ответить нечем: Запад обнаружил, что Путин красиво обвел его вокруг пальца - РИА Новости, 27.10.2024

Ответить нечем: Запад обнаружил, что Путин красиво обвел его вокруг пальца

На информационных волнах коллективного Запада уже почти неделю бушует дичайшая буря, по сравнению с которой последнее путешествие "Титаника" кажется катанием на РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T08:00

2024-10-27T08:00

2024-10-27T15:56

специальная военная операция на украине

россия

украина

пхеньян

владимир путин

джон кирби

ллойд остин

тихоокеанский флот вмф россии

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На информационных волнах коллективного Запада уже почти неделю бушует дичайшая буря, по сравнению с которой последнее путешествие "Титаника" кажется катанием на лодочках в городском пруду.Начиная с 10 октября в медиа недружественных стран начала раскручиваться невиданная по масштабу информационная кампания, посвященная предположительному участию регулярных войск КНДР в боевых действиях на Украине. После изначальных инфовбросов, разогревающих публику, на сцену выскочил нелегитимный президент Зеленский с утверждением, что Северная Корея "фактически вступила в войну на стороне России" и направила "рабочих для российских заводов и личный состав для российской армии", в связи с чем против Пхеньяна нужно срочно ввести новые санкции. В раскрутку темы включился глава ГУР Украины Буданов*, который со стопроцентной уверенностью заявил, что "северокорейцы будут готовы воевать уже к ноябрю, когда пройдут курс специальной подготовки". Сразу после этого Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) опубликовала доклад, согласно которому в Россию на российских десантных кораблях под защитой фрегатов ТОФ уже переброшены полторы тысячи северокорейских спецназовцев (при наличии общей сухопутной границы, но это неважно).К теме мгновенно подключились американцы: координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на ходу умножил цифру на два и сообщил, что Северная Корея отправила в Россию минимум три тысячи солдат. Правда, неизвестно, будут ли они участвовать в боевых действиях на Украине, но если будут, то станут "законной военной целью". Министр обороны США Ллойд Остин также поспешил подтвердить заявления Зеленского и сообщил, что "существуют доказательства присутствия войск КНДР в России" и это "очень, очень серьезно", однако "что именно они делают, еще предстоит выяснить".Решив, что выяснять тут нечего и все и так ясно, председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер в ответ на возможную отправку военных КНДР в Россию призвал рассмотреть возможность принятия "прямых военных мер". Его можно понять: невидимые полторы тысячи северокорейцев (по другим данным — 2600, по третьим — 12 000) на территории России — это "нарушение международного права", "резкая эскалация" и "угроза стабильности во всем мире". Ведь, по утверждениям немецкого издания Bild, на Украину отправляются элитные подразделения "боевых рабов", которые "считаются одними из самых жестоких в мире".Остро нуждаясь в помощи для выковыривания чипов из стиральных машин, в минувший четверг наша Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который был подписан Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в Пхеньяне 19 июня этого года. Российский президент, который ранее назвал договор "по-настоящему прорывным документом", в свойственной ему добродушной манере обратил внимание на пункт под номером четыре, посвященный взаимной обороне. Чтобы не возникало разночтений, замглавы МИД Андрей Руденко пояснил, что "если Россия или КНДР окажется в состоянии войны — пункт о помощи в случае нападения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве приведут в действие".Что касается невидимых северокорейцев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал, что по этому поводу "много противоречивой информации, наверное, так к ней и надо относиться". Представители КНДР также назвали развернувшуюся истерию "стереотипными беспочвенными слухами".Пока самые мощные разведки стран НАТО соревнуются, кто нашел в России северокорейцев больше, западные военные эксперты признают, что в случае подтверждения данного факта Путин обыграл Запад как малых детей и нанес ряд болезненных ударов, на которые у наших противников нет и не будет ответа.Вот лишь несколько аргументов:Главные причины расстройства желудка у наших противников вчера озвучила японская газета The Asahi Simbun: "Если наступление русских застопорится из-за потерь, Путина можно заставить начать переговоры с Украиной. (Однако. — Прим. ред.) отправка подразделений КНДР <…> может отложить эту возможность и затянуть войну". И еще один пассаж: "Пхеньян может ожидать вывести военное сотрудничество с Россией на новый уровень относительно ядерного оружия, что будет представлять серьезные риски для безопасности Японии и Южной Кореи".Никто на Западе не ожидал, что невидимые военнослужащие из КНДР могут разом обнулить надежды на увеличение потерь России на Украине и превратить Северную Корею в непотопляемый авианосец России, вооруженный лучшим оружием в мире.На вопрос западного журналиста о спутниковых снимках, якобы подтверждающих наличие солдат КНДР на территории России, Путин ответил: "Снимки — вещь серьезная, если они есть, то, значит, что-то отражают". Кто хочет, пусть любуется отражениями, а "что и как мы будем делать в дальнейшем — это наше дело".* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241025/dogovor-1980172667.html

https://ria.ru/20241025/zakharova-1980162850.html

https://ria.ru/20241025/rossiya-1980130671.html

https://ria.ru/20241025/koreja-1980082296.html

https://ria.ru/20241025/putin-1979975443.html

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россия, украина, пхеньян, владимир путин, джон кирби, ллойд остин, тихоокеанский флот вмф россии, аналитика, кндр (северная корея)