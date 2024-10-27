https://ria.ru/20241027/kitaj-1980332735.html
В Китае оценили влияние санкций на развитие торговли с Россией
В Китае оценили влияние санкций на развитие торговли с Россией - РИА Новости, 27.10.2024
В Китае оценили влияние санкций на развитие торговли с Россией
Западные санкции не смогут затормозить или сдержать дальнейшее развитие российско-китайской торговли и инвестиций, это лишь техническая проблема, заявил РИА... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T10:03
2024-10-27T10:03
2024-10-27T10:04
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ШЭНЬЯН (Китай), 27 окт – РИА Новости. Западные санкции не смогут затормозить или сдержать дальнейшее развитие российско-китайской торговли и инвестиций, это лишь техническая проблема, заявил РИА Новости соорганизатор II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества, основатель B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем КИФА Сунь Тяньшу. "Западные санкции, безусловно, оказывают прямое и косвенное влияние на российско-китайскую торговлю и инвестиции. Однако, если рассматривать долгосрочные стратегические и всесторонние партнерские отношения между Китаем и Россией, а также огромный потенциал рынков наших стран, то это ключевые факторы для ведения бизнеса. Я считаю, что санкции - временный фактор, который не сможет существенно повлиять на развитие торговли и инвестиций между Россией и Китаем", - сказал Сунь Тяньшу. Он подчеркнул, что "рынок определяет все перспективы и создает новые возможности". "Санкции - это лишь технические проблемы и трудности, которые можно преодолеть и найти соответствующие решения. Я не считаю, что западные санкции смогут затормозить или сдержать дальнейшее развитие российско-китайской торговли и инвестиций", - сказал он. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества прошел в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин с 24 по 26 октября. Как ранее рассказал заместитель губернатора народного правительства провинции Ляонин Чжан Лилинь, в форуме приняли участие представители 19 российских региональных правительств, десяти торговых ассоциаций и 108 предприятий - всего 230 с лишним человек. Кроме того, с китайской стороны в форуме приняли участие компании из Пекина, провинций Хэбэй, Цзилинь, Хэйлунцзян, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун, Гуандун, Шэньси, а также из специального административного района Гонконг - всего более 2 тысяч человек.
https://ria.ru/20241025/primore-1980088773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, китай, ляонин
Экономика, Россия, Китай, Ляонин
В Китае оценили влияние санкций на развитие торговли с Россией
Китайский эксперт Сунь Тяньшу: санкции не затормозят развитие торговли с Россией
ШЭНЬЯН (Китай), 27 окт – РИА Новости. Западные санкции не смогут затормозить или сдержать дальнейшее развитие российско-китайской торговли и инвестиций, это лишь техническая проблема, заявил РИА Новости соорганизатор II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества, основатель B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем КИФА Сунь Тяньшу.
"Западные санкции, безусловно, оказывают прямое и косвенное влияние на российско-китайскую торговлю и инвестиции. Однако, если рассматривать долгосрочные стратегические и всесторонние партнерские отношения между Китаем и Россией, а также огромный потенциал рынков наших стран, то это ключевые факторы для ведения бизнеса. Я считаю, что санкции - временный фактор, который не сможет существенно повлиять на развитие торговли и инвестиций между Россией и Китаем", - сказал Сунь Тяньшу.
Он подчеркнул, что "рынок определяет все перспективы и создает новые возможности".
"Санкции - это лишь технические проблемы и трудности, которые можно преодолеть и найти соответствующие решения. Я не считаю, что западные санкции смогут затормозить или сдержать дальнейшее развитие российско-китайской торговли и инвестиций", - сказал он.
Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества прошел в городе Шэньян
северо-восточной китайской провинции Ляонин
с 24 по 26 октября. Как ранее рассказал заместитель губернатора народного правительства провинции Ляонин Чжан Лилинь, в форуме приняли участие представители 19 российских региональных правительств, десяти торговых ассоциаций и 108 предприятий - всего 230 с лишним человек. Кроме того, с китайской стороны в форуме приняли участие компании из Пекина
, провинций Хэбэй
, Цзилинь
, Хэйлунцзян
, Цзянсу
, Чжэцзян
, Фуцзянь
, Шаньдун
, Гуандун
, Шэньси
, а также из специального административного района Гонконг
- всего более 2 тысяч человек.