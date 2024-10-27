https://ria.ru/20241027/kinolog-1980316555.html
Кинолог рассказал, что на самом деле означает виляние хвоста собаки
Кинолог рассказал, что на самом деле означает виляние хвоста собаки - РИА Новости, 27.10.2024
Кинолог рассказал, что на самом деле означает виляние хвоста собаки
Собаки с помощью своего хвоста подают сигналы сородичам и прочим окружающим, виляние может говорить не только о дружелюбных намерениях животного, но и о многом... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T03:07
2024-10-27T03:07
2024-10-27T09:30
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980329875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcaf523379b69d1ff77cdef262acb79f.jpg
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Собаки с помощью своего хвоста подают сигналы сородичам и прочим окружающим, виляние может говорить не только о дружелюбных намерениях животного, но и о многом другом, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Не всегда виляющий хвост следует расценивать как признак радости и призыв погладить. Для собаки это социальный сигнал, который передает ее эмоциональное состояние. Оценивать язык тела собаки нужно комплексно, это позволит вам эффективно взаимодействовать с любимым четвероногим другом", – сказал Голубев. Он предупредил, что если собака просто виляет хвостом, подходить и гладить ее не нужно. Помимо выражения радости, виляющий хвост может быть признаком страха, неуверенности и даже предупреждением, что животное может сейчас укусить. Важно смотреть на положение тела и глаза собаки, а также в целом оценивать ситуацию. Так, призыв к ласке собака выражает, если помимо того, что виляет хвостом, приседает и подставляет живот и спину для поглаживаний, объяснил кинолог. Кроме того, о радости питомца может говорить виляние хвостом по кругу. Если питомец стоит неподвижно и при этом виляет хвостом, это может говорить о том, что он напряжен."Если собака расслаблена, не пытается казаться больше с помощью вздыбленной шерсти или положения тела, она находится в безопасной для себя ситуации и виляет хвостом, то это может говорить о проявлении радости. Но, если животное напряжено, встало в оборонительную позу, взгляд направлен на вас, то это может сигнализировать о возбуждении и даже злости. В этом случае не нужно вступать в контакт с питомцем", — добавил президент РКФ. Собаки могут подавать и другие сигналы своим хвостом. Например, если он высоко поднят, то питомец может быть напряжен и возбужден, но при этом уверенно себя чувствует, что чревато конфликтом. Если хвост расположен между ног, а животное отворачивает взгляд, оно может нервничать и испытывать страх или же быть максимально сосредоточенным на работе.
https://ria.ru/20241006/kinolog-1976576572.html
https://ria.ru/20241026/sobaki-1980259007.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980329875_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c288d6307d6e8cfff13d60ccd8eaa96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал, что на самом деле означает виляние хвоста собаки
Кинолог Голубев рассказал, что на самом деле означает виляние хвоста собаки
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Собаки с помощью своего хвоста подают сигналы сородичам и прочим окружающим, виляние может говорить не только о дружелюбных намерениях животного, но и о многом другом, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«
"Не всегда виляющий хвост следует расценивать как признак радости и призыв погладить. Для собаки это социальный сигнал, который передает ее эмоциональное состояние. Оценивать язык тела собаки нужно комплексно, это позволит вам эффективно взаимодействовать с любимым четвероногим другом", – сказал Голубев.
Он предупредил, что если собака просто виляет хвостом, подходить и гладить ее не нужно. Помимо выражения радости, виляющий хвост может быть признаком страха, неуверенности и даже предупреждением, что животное может сейчас укусить. Важно смотреть на положение тела и глаза собаки, а также в целом оценивать ситуацию.
Так, призыв к ласке собака выражает, если помимо того, что виляет хвостом, приседает и подставляет живот и спину для поглаживаний, объяснил кинолог. Кроме того, о радости питомца может говорить виляние хвостом по кругу. Если питомец стоит неподвижно и при этом виляет хвостом, это может говорить о том, что он напряжен.
"Если собака расслаблена, не пытается казаться больше с помощью вздыбленной шерсти или положения тела, она находится в безопасной для себя ситуации и виляет хвостом, то это может говорить о проявлении радости. Но, если животное напряжено, встало в оборонительную позу, взгляд направлен на вас, то это может сигнализировать о возбуждении и даже злости. В этом случае не нужно вступать в контакт с питомцем", — добавил президент РКФ.
Собаки могут подавать и другие сигналы своим хвостом. Например, если он высоко поднят, то питомец может быть напряжен и возбужден, но при этом уверенно себя чувствует, что чревато конфликтом. Если хвост расположен между ног, а животное отворачивает взгляд, оно может нервничать и испытывать страх или же быть максимально сосредоточенным на работе.