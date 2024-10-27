https://ria.ru/20241027/kinolog-1980316555.html

Кинолог рассказал, что на самом деле означает виляние хвоста собаки

Кинолог рассказал, что на самом деле означает виляние хвоста собаки - РИА Новости, 27.10.2024

Кинолог рассказал, что на самом деле означает виляние хвоста собаки

Собаки с помощью своего хвоста подают сигналы сородичам и прочим окружающим, виляние может говорить не только о дружелюбных намерениях животного, но и о многом... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T03:07

2024-10-27T03:07

2024-10-27T09:30

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980329875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcaf523379b69d1ff77cdef262acb79f.jpg

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Собаки с помощью своего хвоста подают сигналы сородичам и прочим окружающим, виляние может говорить не только о дружелюбных намерениях животного, но и о многом другом, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Не всегда виляющий хвост следует расценивать как признак радости и призыв погладить. Для собаки это социальный сигнал, который передает ее эмоциональное состояние. Оценивать язык тела собаки нужно комплексно, это позволит вам эффективно взаимодействовать с любимым четвероногим другом", – сказал Голубев. Он предупредил, что если собака просто виляет хвостом, подходить и гладить ее не нужно. Помимо выражения радости, виляющий хвост может быть признаком страха, неуверенности и даже предупреждением, что животное может сейчас укусить. Важно смотреть на положение тела и глаза собаки, а также в целом оценивать ситуацию. Так, призыв к ласке собака выражает, если помимо того, что виляет хвостом, приседает и подставляет живот и спину для поглаживаний, объяснил кинолог. Кроме того, о радости питомца может говорить виляние хвостом по кругу. Если питомец стоит неподвижно и при этом виляет хвостом, это может говорить о том, что он напряжен."Если собака расслаблена, не пытается казаться больше с помощью вздыбленной шерсти или положения тела, она находится в безопасной для себя ситуации и виляет хвостом, то это может говорить о проявлении радости. Но, если животное напряжено, встало в оборонительную позу, взгляд направлен на вас, то это может сигнализировать о возбуждении и даже злости. В этом случае не нужно вступать в контакт с питомцем", — добавил президент РКФ. Собаки могут подавать и другие сигналы своим хвостом. Например, если он высоко поднят, то питомец может быть напряжен и возбужден, но при этом уверенно себя чувствует, что чревато конфликтом. Если хвост расположен между ног, а животное отворачивает взгляд, оно может нервничать и испытывать страх или же быть максимально сосредоточенным на работе.

https://ria.ru/20241006/kinolog-1976576572.html

https://ria.ru/20241026/sobaki-1980259007.html

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)