https://ria.ru/20241027/kherson-1980406422.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 27.10.2024

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы раздались в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T21:54

2024-10-27T21:54

2024-10-27T21:54

специальная военная операция на украине

херсон

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Официальной информации о взрывах пока не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241027/sumy-1980343075.html

херсон

россия

херсонская область

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херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины