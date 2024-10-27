https://ria.ru/20241027/khamenei-1980411232.html

Израиль просчитался, совершив атаку на Иран, заявил Хаменеи

Израиль просчитался, совершив атаку на Иран, заявил Хаменеи - РИА Новости, 27.10.2024

Израиль просчитался, совершив атаку на Иран, заявил Хаменеи

Израиль просчитался, совершив нападение на Иран, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T23:13

2024-10-27T23:13

2024-10-27T23:13

в мире

тегеран (город)

израиль

ливан

али хаменеи

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906642783_0:145:2200:1383_1920x0_80_0_0_c5e29445d696d20f7f1c266e2ad38f0f.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Израиль просчитался, совершив нападение на Иран, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. "Сионистский режим допустил ошибку и ошибся в своих расчетах относительно Ирана. Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ", - написал Хаменеи на своей странице в соцсети Х. В ночь на субботу ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20241027/izrail-1980398566.html

https://ria.ru/20241027/iran-1980311413.html

тегеран (город)

израиль

ливан

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тегеран (город), израиль, ливан, али хаменеи, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран