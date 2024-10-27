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Израиль просчитался, совершив атаку на Иран, заявил Хаменеи - РИА Новости, 27.10.2024
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23:13 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/khamenei-1980411232.html
Израиль просчитался, совершив атаку на Иран, заявил Хаменеи
Израиль просчитался, совершив атаку на Иран, заявил Хаменеи - РИА Новости, 27.10.2024
Израиль просчитался, совершив атаку на Иран, заявил Хаменеи
Израиль просчитался, совершив нападение на Иран, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T23:13
2024-10-27T23:13
в мире
тегеран (город)
израиль
ливан
али хаменеи
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Израиль просчитался, совершив нападение на Иран, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. "Сионистский режим допустил ошибку и ошибся в своих расчетах относительно Ирана. Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ", - написал Хаменеи на своей странице в соцсети Х. В ночь на субботу ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241027/izrail-1980398566.html
https://ria.ru/20241027/iran-1980311413.html
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в мире, тегеран (город), израиль, ливан, али хаменеи, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран
В мире, Тегеран (город), Израиль, Ливан, Али Хаменеи, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран
Израиль просчитался, совершив атаку на Иран, заявил Хаменеи

Верховный лидер Ирана Хаменеи: Израиль просчитался, совершив нападение на Иран

© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Израиль просчитался, совершив нападение на Иран, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"Сионистский режим допустил ошибку и ошибся в своих расчетах относительно Ирана. Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ", - написал Хаменеи на своей странице в соцсети Х.
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Вчера, 20:22
В ночь на субботу ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани слушает выступление Постоянного представителя Израиля Гилада Эрдана на экстренном заседании Совбеза ООН. - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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В миреТегеран (город)ИзраильЛиванАли ХаменеиХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Иран
 
 
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