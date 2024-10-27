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Российские военные освободили Измайловку в ДНР - РИА Новости, 27.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 27.10.2024 (обновлено: 12:50 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/izmaylovka-1980342902.html
Российские военные освободили Измайловку в ДНР
Российские военные освободили Измайловку в ДНР - РИА Новости, 27.10.2024
Российские военные освободили Измайловку в ДНР
Российские войска освободили село Измайловка, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T12:14
2024-10-27T12:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские войска освободили село Измайловка, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Измайловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.Кроме того, войска группировки ударили по позициям 95-й десантно-штурмовой, 114-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах Сухой Балки, Розовки, Дзержинска, Дружбы, Вишневого и Зари.Также они отбили 11 контратак 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады Нацгвардии.Потери противника в зоне ответственности группировки "Центр" составили: до 600 человек личного состава, танк, два шведских бронетранспортера Viking, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", четыре гаубицы Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили Измайловку в ДНР

Минобороны: российские войска освободили населенный пункт Измайловка в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские десантники в зоне проведения спецоперации
Российские десантники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские десантники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские войска освободили село Измайловка, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Измайловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Измайловка в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Измайловка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Измайловка в ДНР
Кроме того, войска группировки ударили по позициям 95-й десантно-штурмовой, 114-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах Сухой Балки, Розовки, Дзержинска, Дружбы, Вишневого и Зари.
Также они отбили 11 контратак 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады Нацгвардии.
Потери противника в зоне ответственности группировки "Центр" составили: до 600 человек личного состава, танк, два шведских бронетранспортера Viking, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", четыре гаубицы Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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