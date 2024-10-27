https://ria.ru/20241027/izmaylovka-1980342902.html

Российские военные освободили Измайловку в ДНР

Российские военные освободили Измайловку в ДНР - РИА Новости, 27.10.2024

Российские военные освободили Измайловку в ДНР

Российские войска освободили село Измайловка, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T12:14

2024-10-27T12:14

2024-10-27T12:50

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские войска освободили село Измайловка, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Измайловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.Кроме того, войска группировки ударили по позициям 95-й десантно-штурмовой, 114-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах Сухой Балки, Розовки, Дзержинска, Дружбы, Вишневого и Зари.Также они отбили 11 контратак 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады Нацгвардии.Потери противника в зоне ответственности группировки "Центр" составили: до 600 человек личного состава, танк, два шведских бронетранспортера Viking, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", четыре гаубицы Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)