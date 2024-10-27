https://ria.ru/20241027/iran-1980409949.html

Глава МИД Ирана назвал время ответа на израильскую атаку

Глава МИД Ирана назвал время ответа на израильскую атаку - РИА Новости, 27.10.2024

Глава МИД Ирана назвал время ответа на израильскую атаку

Иран не оставит просто так гибель своих военных в результате атаки Израиля по иранской территории, Тегеран воспользуется своим правом ответа Тель-Авиву "в... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T22:49

2024-10-27T22:49

2024-10-27T23:23

в мире

иран

тегеран (город)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

аббас аракчи

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕГЕРАН, 27 окт – РИА Новости. Иран не оставит просто так гибель своих военных в результате атаки Израиля по иранской территории, Тегеран воспользуется своим правом ответа Тель-Авиву "в подходящее время", заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих."Мы не оставим просто так кровь наших мучеников, за нами остается право ответа на действия израильского режима, которое будет реализовано в подходящее время", - приводит слова министра агентство Jamaran.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

https://ria.ru/20241026/sholts-1980260768.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, аббас аракчи, армия обороны израиля (цахал), израиль, ливан, хезболла