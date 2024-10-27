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Глава МИД Ирана назвал время ответа на израильскую атаку - РИА Новости, 27.10.2024
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22:49 27.10.2024 (обновлено: 23:23 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/iran-1980409949.html
Глава МИД Ирана назвал время ответа на израильскую атаку
Глава МИД Ирана назвал время ответа на израильскую атаку - РИА Новости, 27.10.2024
Глава МИД Ирана назвал время ответа на израильскую атаку
Иран не оставит просто так гибель своих военных в результате атаки Израиля по иранской территории, Тегеран воспользуется своим правом ответа Тель-Авиву "в... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T22:49
2024-10-27T23:23
в мире
иран
тегеран (город)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
аббас аракчи
армия обороны израиля (цахал)
израиль
ливан
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ТЕГЕРАН, 27 окт – РИА Новости. Иран не оставит просто так гибель своих военных в результате атаки Израиля по иранской территории, Тегеран воспользуется своим правом ответа Тель-Авиву "в подходящее время", заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих."Мы не оставим просто так кровь наших мучеников, за нами остается право ответа на действия израильского режима, которое будет реализовано в подходящее время", - приводит слова министра агентство Jamaran.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
https://ria.ru/20241026/sholts-1980260768.html
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тегеран (город)
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в мире, иран, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, аббас аракчи, армия обороны израиля (цахал), израиль, ливан, хезболла
В мире, Иран, Тегеран (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Аббас Аракчи, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль, Ливан, Хезболла
Глава МИД Ирана назвал время ответа на израильскую атаку

Аракчи: Иран воспользуется правом ответить на атаку Израиля "в подходящее время"

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
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ТЕГЕРАН, 27 окт – РИА Новости. Иран не оставит просто так гибель своих военных в результате атаки Израиля по иранской территории, Тегеран воспользуется своим правом ответа Тель-Авиву "в подходящее время", заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль, на свою беду, открыл новую страницу в истории террора
19 сентября, 08:00
«
"Мы не оставим просто так кровь наших мучеников, за нами остается право ответа на действия израильского режима, которое будет реализовано в подходящее время", - приводит слова министра агентство Jamaran.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Шольц призвал Иран не отвечать на атаку Израиля
26 октября, 15:22
 
В миреИранТегеран (город)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Аббас АракчиАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ИзраильЛиванХезболла
 
 
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