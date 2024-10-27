https://ria.ru/20241027/iran-1980409646.html

Иран узнал о возможной израильской атаке накануне удара

Иран узнал о возможной израильской атаке накануне удара - РИА Новости, 27.10.2024

Иран узнал о возможной израильской атаке накануне удара

Тегеран узнал о признаках возможной атаки на него со стороны Тель-Авива вечером накануне этой атаки, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T22:45

2024-10-27T22:45

2024-10-27T22:45

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аббас аракчи

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕГЕРАН, 27 окт – РИА Новости. Тегеран узнал о признаках возможной атаки на него со стороны Тель-Авива вечером накануне этой атаки, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Мы получили знаки о возможной атаке вечером накануне... что обусловило нашу уверенность, и непрерывно обменивались сведениями и новостями с нашими друзьями в военном секторе. Между различными сторонами произошел обмен сообщениями, до момента (начала - ред.) атаки мы занялись делами, которые следовало сделать, и выполнили в этом отношении свой долг", - приводит слова министра агентство Jamaran. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

https://ria.ru/20241026/sholts-1980260768.html

тегеран (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тегеран (город), израиль, ливан, аббас аракчи, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран