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Иран оставил за собой право ответить на атаку Израиля - РИА Новости, 27.10.2024
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00:26 27.10.2024 (обновлено: 00:35 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/iran-1980311413.html
Иран оставил за собой право ответить на атаку Израиля
Иран оставил за собой право ответить на атаку Израиля - РИА Новости, 27.10.2024
Иран оставил за собой право ответить на атаку Израиля
Иран оставляет за собой право ответить на атаку Израиля, сообщили в миссии страны в ООН. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T00:26
2024-10-27T00:35
в мире
тегеран (город)
иран
антониу гутерреш
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ООН, 27 окт - РИА Новости. Иран оставляет за собой право ответить на атаку Израиля, сообщили в миссии страны в ООН. "Исламская Республика Иран, в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций и в соответствии с международным правом, оставляет за собой неотъемлемое право на законный и легитимный ответ на эти преступные нападения в надлежащее время", — следует из письма постпреда Ирана Амира Саида Иравани на имя председателя Совбеза ООН, которым в настоящее время является Швейцария, и генсека организации Антониу Гутерреша.Иравани также призвал генсека Всемирной Организации и членов СБ осудить Израиль за соответствующую атаку.В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в качестве ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что атака Тель-Авива по исламской республике ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по нескольким военным базам на западе и юго-западе Тегерана. Агентство Tasnim со ссылкой на Генштаб ВС Ирана сообщило, что главной целью удара Израиля стали радары, расположенные в трех провинциях — Тегеран, Хузестан и Эйлам. При этом благодаря своевременным действиям ПВО атака ЦАХАЛ нанесла ограниченный ущерб.При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4:25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20241026/iran-1980204561.html
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в мире, тегеран (город), иран, антониу гутерреш, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тегеран (город), Иран, Антониу Гутерреш, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иран оставил за собой право ответить на атаку Израиля

Миссия Ирана при ООН: Тегеран оставляет за собой право ответить на атаку Израиля

© AP Photo / Yuki IwamuraПосол Ирана в ООН Амир Саид Иравани слушает выступление Постоянного представителя Израиля Гилада Эрдана на экстренном заседании Совбеза ООН.
Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани слушает выступление Постоянного представителя Израиля Гилада Эрдана на экстренном заседании Совбеза ООН. - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани слушает выступление Постоянного представителя Израиля Гилада Эрдана на экстренном заседании Совбеза ООН. . Архивное фото
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ООН, 27 окт - РИА Новости. Иран оставляет за собой право ответить на атаку Израиля, сообщили в миссии страны в ООН.
«
"Исламская Республика Иран, в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций и в соответствии с международным правом, оставляет за собой неотъемлемое право на законный и легитимный ответ на эти преступные нападения в надлежащее время", — следует из письма постпреда Ирана Амира Саида Иравани на имя председателя Совбеза ООН, которым в настоящее время является Швейцария, и генсека организации Антониу Гутерреша.
Иравани также призвал генсека Всемирной Организации и членов СБ осудить Израиль за соответствующую атаку.
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
ПВО Ирана не перехватила ни одну из ракет Израиля, пишут СМИ
Вчера, 04:24
В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в качестве ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что атака Тель-Авива по исламской республике ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по нескольким военным базам на западе и юго-западе Тегерана. Агентство Tasnim со ссылкой на Генштаб ВС Ирана сообщило, что главной целью удара Израиля стали радары, расположенные в трех провинциях — Тегеран, Хузестан и Эйлам. При этом благодаря своевременным действиям ПВО атака ЦАХАЛ нанесла ограниченный ущерб.
При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4:25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
Израильский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Израиль при атаке на Иран задействовал более ста самолетов
Вчера, 04:19
 
В миреТегеран (город)ИранАнтониу ГутеррешОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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