https://ria.ru/20241027/iran-1980311413.html

Иран оставил за собой право ответить на атаку Израиля

Иран оставил за собой право ответить на атаку Израиля - РИА Новости, 27.10.2024

Иран оставил за собой право ответить на атаку Израиля

Иран оставляет за собой право ответить на атаку Израиля, сообщили в миссии страны в ООН. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T00:26

2024-10-27T00:26

2024-10-27T00:35

в мире

тегеран (город)

иран

антониу гутерреш

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940068657_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7aac24417ffd0d82afaafdf15c5cf4a0.jpg

ООН, 27 окт - РИА Новости. Иран оставляет за собой право ответить на атаку Израиля, сообщили в миссии страны в ООН. "Исламская Республика Иран, в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций и в соответствии с международным правом, оставляет за собой неотъемлемое право на законный и легитимный ответ на эти преступные нападения в надлежащее время", — следует из письма постпреда Ирана Амира Саида Иравани на имя председателя Совбеза ООН, которым в настоящее время является Швейцария, и генсека организации Антониу Гутерреша.Иравани также призвал генсека Всемирной Организации и членов СБ осудить Израиль за соответствующую атаку.В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в качестве ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что атака Тель-Авива по исламской республике ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по нескольким военным базам на западе и юго-западе Тегерана. Агентство Tasnim со ссылкой на Генштаб ВС Ирана сообщило, что главной целью удара Израиля стали радары, расположенные в трех провинциях — Тегеран, Хузестан и Эйлам. При этом благодаря своевременным действиям ПВО атака ЦАХАЛ нанесла ограниченный ущерб.При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4:25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241026/iran-1980204561.html

https://ria.ru/20241026/izrail-1980204456.html

тегеран (город)

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тегеран (город), иран, антониу гутерреш, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024