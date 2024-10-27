https://ria.ru/20241027/gumpomosch-1980572327.html
Бойцы воинских частей Южного военного округа получили партию гумпомощи
Бойцы воинских частей Южного военного округа получили партию гумпомощи - РИА Новости, 28.10.2024
Бойцы воинских частей Южного военного округа получили партию гумпомощи
Бойцы воинских частей Южного военного округа получили очередную партию гуманитарной помощи, включая квадрокоптеры, системы РЭБ и зимнее обмундирование, сообщил... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-27T19:13
2024-10-27T19:13
2024-10-28T20:59
надежные люди
ростовская область
василий голубев
камаз (завод)
сво
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Бойцы воинских частей Южного военного округа получили очередную партию гуманитарной помощи, включая квадрокоптеры, системы РЭБ и зимнее обмундирование, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале. "Ростовская область помогает бойцам воинских частей Южного военного округа. Двумя КАМАЗАми привезли ребятам самое необходимое… Все - по заявкам самих военнослужащих", - говорится в сообщении. Как уточнил Голубев, очередная партия гумпомощи включала в себя квадрокоптеры и дополнительные аккумуляторы к ним, установки и системы РЭБ, мототехнику, рации, генераторы, зимнее обмундирование и многое другое. Глава региона отметил, что все было закуплено за счет средств фонда регионального развития, который регулярно пополняется взносами от предприятий и жителей Ростовской области. "Так что в этом грузе - часть помощи буквально от всех жителей нашего региона", - подчеркнул Голубев и добавил, что по его поручению особо отличившимся бойцам были вручены областные награды.
https://ria.ru/20241024/gumpomosch-1979901364.html
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ростовская область, василий голубев, камаз (завод), сво
Надежные люди, Ростовская область, Василий Голубев, КамАЗ (завод), СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Бойцы воинских частей Южного военного округа получили очередную партию гуманитарной помощи, включая квадрокоптеры, системы РЭБ и зимнее обмундирование, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
"Ростовская область помогает бойцам воинских частей Южного военного округа. Двумя КАМАЗАми
привезли ребятам самое необходимое… Все - по заявкам самих военнослужащих", - говорится в сообщении.
Как уточнил Голубев, очередная партия гумпомощи включала в себя квадрокоптеры и дополнительные аккумуляторы к ним, установки и системы РЭБ, мототехнику, рации, генераторы, зимнее обмундирование и многое другое.
Глава региона отметил, что все было закуплено за счет средств фонда регионального развития, который регулярно пополняется взносами от предприятий и жителей Ростовской области.
"Так что в этом грузе - часть помощи буквально от всех жителей нашего региона", - подчеркнул Голубев и добавил, что по его поручению особо отличившимся бойцам были вручены областные награды.