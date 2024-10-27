https://ria.ru/20241027/gruziya-1980397259.html

Президент Грузии назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированными

Президент Грузии назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированными - РИА Новости, 27.10.2024

Президент Грузии назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированными

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие в субботу парламентские выборы, на которых победила "Грузинская мечта", тотально сфальсифицированными и... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T20:08

2024-10-27T20:08

2024-10-27T21:35

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парламентские выборы в грузии — 2024

обсе

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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие в субботу парламентские выборы, на которых победила "Грузинская мечта", тотально сфальсифицированными и отказалась признавать их итоги.Зурабишвили была инициатором объединения крупных оппозиционных партий перед парламентскими выборами. Она лично помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным. Следовательно, президент в очередной раз нарушает конституцию. Ранее правящие власти сообщили о том, что вновь запустят процедуру ее импичмента из-за конституционного нарушения, совершая зарубежные поездки без согласия правительства."В первую очередь, спасибо всем, кто проголосовал за европейское будущее страны… Это была тотальная фальсификация, тотальный захват ваших голосов", - заявила президент на брифинге."Я не признаю эти выборы…Я приехала в эту страну не для этого. Наши предки жили не для этого. Мы этого не потерпим! Никто не может отнять у Грузии европейское будущее", - добавила она.ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.

https://ria.ru/20241027/protesty-1980398294.html

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грузия, в мире, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024, обсе