https://ria.ru/20241027/gruziya-1980397259.html
Президент Грузии назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированными
Президент Грузии назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированными - РИА Новости, 27.10.2024
Президент Грузии назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированными
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие в субботу парламентские выборы, на которых победила "Грузинская мечта", тотально сфальсифицированными и... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T20:08
2024-10-27T20:08
2024-10-27T21:35
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саломе зурабишвили
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие в субботу парламентские выборы, на которых победила "Грузинская мечта", тотально сфальсифицированными и отказалась признавать их итоги.Зурабишвили была инициатором объединения крупных оппозиционных партий перед парламентскими выборами. Она лично помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным. Следовательно, президент в очередной раз нарушает конституцию. Ранее правящие власти сообщили о том, что вновь запустят процедуру ее импичмента из-за конституционного нарушения, совершая зарубежные поездки без согласия правительства."В первую очередь, спасибо всем, кто проголосовал за европейское будущее страны… Это была тотальная фальсификация, тотальный захват ваших голосов", - заявила президент на брифинге."Я не признаю эти выборы…Я приехала в эту страну не для этого. Наши предки жили не для этого. Мы этого не потерпим! Никто не может отнять у Грузии европейское будущее", - добавила она.ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.
https://ria.ru/20241027/protesty-1980398294.html
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грузия, в мире, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024, обсе
Грузия, В мире, Саломе Зурабишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024, ОБСЕ
Президент Грузии назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированными
Президент Грузии Зурабишвили отказалась признавать итоги выборов
ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие в субботу парламентские выборы, на которых победила "Грузинская мечта", тотально сфальсифицированными и отказалась признавать их итоги.
Зурабишвили была инициатором объединения крупных оппозиционных партий перед парламентскими выборами. Она лично помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным. Следовательно, президент в очередной раз нарушает конституцию. Ранее правящие власти сообщили о том, что вновь запустят процедуру ее импичмента из-за конституционного нарушения, совершая зарубежные поездки без согласия правительства.
"В первую очередь, спасибо всем, кто проголосовал за европейское будущее страны… Это была тотальная фальсификация, тотальный захват ваших голосов", - заявила президент на брифинге.
"Я не признаю эти выборы…Я приехала в эту страну не для этого. Наши предки жили не для этого. Мы этого не потерпим! Никто не может отнять у Грузии европейское будущее", - добавила она.
ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.