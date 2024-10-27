Премьер Грузии сделал заявление об отношениях с Россией
Кобахидзе: у Грузии нет планов по установлению дипотношений с РФ
© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. У Грузии нет дипломатических отношений с Россией, как и планов по их выстраиванию, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. Его слова приводит News.ru.
"У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы просто проводим политику президента в национальных интересах. Но таких серьезных отношений, как, например, европейская интеграция, с внешнеполитическими игроками у нас нет", — объяснил политик.
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На вопрос о возможных планах по выстраиванию прочных дипотношений с Россией грузинский премьер ответил отрицательно, сославшись на вопрос Абхазии и Южной Осетии.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу — город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.
Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
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