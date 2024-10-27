https://ria.ru/20241027/gruziya-1980369618.html

Премьер Грузии сделал заявление об отношениях с Россией

Премьер Грузии сделал заявление об отношениях с Россией - РИА Новости, 27.10.2024

Премьер Грузии сделал заявление об отношениях с Россией

У Грузии нет дипломатических отношений с Россией, как и планов по их выстраиванию, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. Его слова приводит... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T16:49

2024-10-27T16:49

2024-10-27T20:11

в мире

россия

грузия

ираклий кобахидзе

европа

южная осетия

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. У Грузии нет дипломатических отношений с Россией, как и планов по их выстраиванию, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. Его слова приводит News.ru."У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы просто проводим политику президента в национальных интересах. Но таких серьезных отношений, как, например, европейская интеграция, с внешнеполитическими игроками у нас нет", — объяснил политик.На вопрос о возможных планах по выстраиванию прочных дипотношений с Россией грузинский премьер ответил отрицательно, сославшись на вопрос Абхазии и Южной Осетии.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу — город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20241001/gruziya-1975571496.html

https://ria.ru/20241026/vybory-1980306285.html

россия

грузия

европа

южная осетия

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в мире, россия, грузия, ираклий кобахидзе, европа, южная осетия