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Премьер Грузии сделал заявление об отношениях с Россией - РИА Новости, 27.10.2024
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16:49 27.10.2024 (обновлено: 20:11 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/gruziya-1980369618.html
Премьер Грузии сделал заявление об отношениях с Россией
Премьер Грузии сделал заявление об отношениях с Россией - РИА Новости, 27.10.2024
Премьер Грузии сделал заявление об отношениях с Россией
У Грузии нет дипломатических отношений с Россией, как и планов по их выстраиванию, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. Его слова приводит... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T16:49
2024-10-27T20:11
в мире
россия
грузия
ираклий кобахидзе
европа
южная осетия
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. У Грузии нет дипломатических отношений с Россией, как и планов по их выстраиванию, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. Его слова приводит News.ru."У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы просто проводим политику президента в национальных интересах. Но таких серьезных отношений, как, например, европейская интеграция, с внешнеполитическими игроками у нас нет", — объяснил политик.На вопрос о возможных планах по выстраиванию прочных дипотношений с Россией грузинский премьер ответил отрицательно, сославшись на вопрос Абхазии и Южной Осетии.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу — город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20241001/gruziya-1975571496.html
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в мире, россия, грузия, ираклий кобахидзе, европа, южная осетия
В мире, Россия, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Европа, Южная Осетия
Премьер Грузии сделал заявление об отношениях с Россией

Кобахидзе: у Грузии нет планов по установлению дипотношений с РФ

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. У Грузии нет дипломатических отношений с Россией, как и планов по их выстраиванию, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. Его слова приводит News.ru.
"У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы просто проводим политику президента в национальных интересах. Но таких серьезных отношений, как, например, европейская интеграция, с внешнеполитическими игроками у нас нет", — объяснил политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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1 октября, 08:00
На вопрос о возможных планах по выстраиванию прочных дипотношений с Россией грузинский премьер ответил отрицательно, сославшись на вопрос Абхазии и Южной Осетии.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу — город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.
Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
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В миреРоссияГрузияИраклий КобахидзеЕвропаЮжная Осетия
 
 
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