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В Европарламенте ушли от ответа на вопрос об "украденных" выборах в Грузии - РИА Новости, 27.10.2024
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15:31 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/gruziya-1980362248.html
В Европарламенте ушли от ответа на вопрос об "украденных" выборах в Грузии
В Европарламенте ушли от ответа на вопрос об "украденных" выборах в Грузии - РИА Новости, 27.10.2024
В Европарламенте ушли от ответа на вопрос об "украденных" выборах в Грузии
Глава миссии наблюдателей Европарламента на парламентских выборах в Грузии Антонио Лопес-Истурис Уайт ушел от ответа о том, были ли выборы в стране "украдены",... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T15:31
2024-10-27T15:31
в мире
грузия
тбилиси
европарламент
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Глава миссии наблюдателей Европарламента на парламентских выборах в Грузии Антонио Лопес-Истурис Уайт ушел от ответа о том, были ли выборы в стране "украдены", заявив, что такие оценки не входят в сферу обязанностей наблюдателей. Ранее четыре оппозиционные партии в Грузии сообщили, что не признают итоги выборов, несмотря на данные, опубликованные ЦИК. Согласно информации Центризбиркома, после подсчета данных с более 99% участков "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили ещё в субботу объявил парламентские выборы в стране состоявшимися. "Я и мои коллеги не для того здесь, чтобы заявить, были эти выборы "украдены" или нет", - сказал Лопез-Истуриз Уайт на брифинге в Тбилиси.
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в мире, грузия, тбилиси, европарламент, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Европарламент, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Европарламенте ушли от ответа на вопрос об "украденных" выборах в Грузии

Глава миссии наблюдателей ЕП не стал комментировать итоги выборов в Грузии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Тбилиси
Голосование на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Голосование на избирательном участке в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Глава миссии наблюдателей Европарламента на парламентских выборах в Грузии Антонио Лопес-Истурис Уайт ушел от ответа о том, были ли выборы в стране "украдены", заявив, что такие оценки не входят в сферу обязанностей наблюдателей.
Ранее четыре оппозиционные партии в Грузии сообщили, что не признают итоги выборов, несмотря на данные, опубликованные ЦИК. Согласно информации Центризбиркома, после подсчета данных с более 99% участков "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили ещё в субботу объявил парламентские выборы в стране состоявшимися.
"Я и мои коллеги не для того здесь, чтобы заявить, были эти выборы "украдены" или нет", - сказал Лопез-Истуриз Уайт на брифинге в Тбилиси.
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В миреГрузияТбилисиЕвропарламентПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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