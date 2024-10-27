https://ria.ru/20241027/gruziya-1980362248.html

В Европарламенте ушли от ответа на вопрос об "украденных" выборах в Грузии

В Европарламенте ушли от ответа на вопрос об "украденных" выборах в Грузии - РИА Новости, 27.10.2024

В Европарламенте ушли от ответа на вопрос об "украденных" выборах в Грузии

Глава миссии наблюдателей Европарламента на парламентских выборах в Грузии Антонио Лопес-Истурис Уайт ушел от ответа о том, были ли выборы в стране "украдены",... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T15:31

2024-10-27T15:31

2024-10-27T15:31

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Глава миссии наблюдателей Европарламента на парламентских выборах в Грузии Антонио Лопес-Истурис Уайт ушел от ответа о том, были ли выборы в стране "украдены", заявив, что такие оценки не входят в сферу обязанностей наблюдателей. Ранее четыре оппозиционные партии в Грузии сообщили, что не признают итоги выборов, несмотря на данные, опубликованные ЦИК. Согласно информации Центризбиркома, после подсчета данных с более 99% участков "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили ещё в субботу объявил парламентские выборы в стране состоявшимися. "Я и мои коллеги не для того здесь, чтобы заявить, были эти выборы "украдены" или нет", - сказал Лопез-Истуриз Уайт на брифинге в Тбилиси.

https://ria.ru/20241026/gruziya-1980293754.html

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в мире, грузия, тбилиси, европарламент, парламентские выборы в грузии — 2024