https://ria.ru/20241027/gruziya-1980343949.html
Пашинян поздравил Кобахидзе с победой на парламентских выборах
Пашинян поздравил Кобахидзе с победой на парламентских выборах - РИА Новости, 27.10.2024
Пашинян поздравил Кобахидзе с победой на парламентских выборах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе с победой партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах, передает... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T12:23
2024-10-27T12:23
2024-10-27T12:30
армения
никол пашинян
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
в мире
грузинская мечта - демократическая грузия
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ЕРЕВАН, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе с победой партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах, передает пресс-служба армянского кабмина."Поздравляю партию "Грузинская мечта" с впечатляющей победой на парламентских выборах в Грузии. Постоянное развитие отношений с Грузией является одним из внешнеполитических приоритетов правительства Армении. Искренне надеюсь, что в ближайшие годы при вашем руководстве Грузией и благодаря нашим совместным усилиям сотрудничество между Арменией и Грузией будет стабильно развиваться и расширяться", - говорится в послании Пашиняна, опубликованном на сайте правительства.Премьер Армении отметил, что налаженное стратегическое партнерство между двумя странами создает реальные возможности для совместного решения общих проблем и повышения стабильности, безопасности и процветания региона.Согласно информации ЦИК Грузии, после подсчета данных с более 99% участков по итогам парламентских выборов "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%.
https://ria.ru/20241027/gruzii-1980337481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, никол пашинян, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, грузинская мечта - демократическая грузия
Армения, Никол Пашинян, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире, Грузинская мечта - Демократическая Грузия
Пашинян поздравил Кобахидзе с победой на парламентских выборах
Пашинян поздравил Кобахидзе с победой "Грузинской мечты" на выборах в парламент