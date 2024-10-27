Рейтинг@Mail.ru
Пашинян поздравил Кобахидзе с победой на парламентских выборах - РИА Новости, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 27.10.2024 (обновлено: 12:30 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/gruziya-1980343949.html
Пашинян поздравил Кобахидзе с победой на парламентских выборах
Пашинян поздравил Кобахидзе с победой на парламентских выборах - РИА Новости, 27.10.2024
Пашинян поздравил Кобахидзе с победой на парламентских выборах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе с победой партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах, передает... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T12:23
2024-10-27T12:30
армения
никол пашинян
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
в мире
грузинская мечта - демократическая грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918037460_0:79:2826:1668_1920x0_80_0_0_cb191702534e6970226bc1b64fb2a583.jpg
ЕРЕВАН, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе с победой партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах, передает пресс-служба армянского кабмина."Поздравляю партию "Грузинская мечта" с впечатляющей победой на парламентских выборах в Грузии. Постоянное развитие отношений с Грузией является одним из внешнеполитических приоритетов правительства Армении. Искренне надеюсь, что в ближайшие годы при вашем руководстве Грузией и благодаря нашим совместным усилиям сотрудничество между Арменией и Грузией будет стабильно развиваться и расширяться", - говорится в послании Пашиняна, опубликованном на сайте правительства.Премьер Армении отметил, что налаженное стратегическое партнерство между двумя странами создает реальные возможности для совместного решения общих проблем и повышения стабильности, безопасности и процветания региона.Согласно информации ЦИК Грузии, после подсчета данных с более 99% участков по итогам парламентских выборов "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%.
https://ria.ru/20241027/gruzii-1980337481.html
https://ria.ru/20241027/vybory-1980320003.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918037460_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_ce534c9b64e899f024609d21c35db909.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, никол пашинян, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, грузинская мечта - демократическая грузия
Армения, Никол Пашинян, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире, Грузинская мечта - Демократическая Грузия
Пашинян поздравил Кобахидзе с победой на парламентских выборах

Пашинян поздравил Кобахидзе с победой "Грузинской мечты" на выборах в парламент

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе с победой партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах, передает пресс-служба армянского кабмина.
"Поздравляю партию "Грузинская мечта" с впечатляющей победой на парламентских выборах в Грузии. Постоянное развитие отношений с Грузией является одним из внешнеполитических приоритетов правительства Армении. Искренне надеюсь, что в ближайшие годы при вашем руководстве Грузией и благодаря нашим совместным усилиям сотрудничество между Арменией и Грузией будет стабильно развиваться и расширяться", - говорится в послании Пашиняна, опубликованном на сайте правительства.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе общается с журналистами в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Парламент Грузии соберется даже без указа президента, заявил премьер
Вчера, 10:57
Премьер Армении отметил, что налаженное стратегическое партнерство между двумя странами создает реальные возможности для совместного решения общих проблем и повышения стабильности, безопасности и процветания региона.
Согласно информации ЦИК Грузии, после подсчета данных с более 99% участков по итогам парламентских выборов "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
"Будет борьба": Пушков раскрыл, что ждет Грузию после выборов
Вчера, 05:10
 
АрменияНикол ПашинянИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024В миреГрузинская мечта - Демократическая Грузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала