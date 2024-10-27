https://ria.ru/20241027/gruziya-1980343949.html

Пашинян поздравил Кобахидзе с победой на парламентских выборах

Пашинян поздравил Кобахидзе с победой на парламентских выборах - РИА Новости, 27.10.2024

Пашинян поздравил Кобахидзе с победой на парламентских выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе с победой партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах, передает... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T12:23

2024-10-27T12:23

2024-10-27T12:30

армения

никол пашинян

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

в мире

грузинская мечта - демократическая грузия

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ЕРЕВАН, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе с победой партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах, передает пресс-служба армянского кабмина."Поздравляю партию "Грузинская мечта" с впечатляющей победой на парламентских выборах в Грузии. Постоянное развитие отношений с Грузией является одним из внешнеполитических приоритетов правительства Армении. Искренне надеюсь, что в ближайшие годы при вашем руководстве Грузией и благодаря нашим совместным усилиям сотрудничество между Арменией и Грузией будет стабильно развиваться и расширяться", - говорится в послании Пашиняна, опубликованном на сайте правительства.Премьер Армении отметил, что налаженное стратегическое партнерство между двумя странами создает реальные возможности для совместного решения общих проблем и повышения стабильности, безопасности и процветания региона.Согласно информации ЦИК Грузии, после подсчета данных с более 99% участков по итогам парламентских выборов "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%.

https://ria.ru/20241027/gruzii-1980337481.html

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Варвара Скокшина

армения, никол пашинян, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, грузинская мечта - демократическая грузия