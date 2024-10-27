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"Грузинская мечта" получает 90 мандатов после подсчета более 99% голосов - РИА Новости, 27.10.2024
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11:10 27.10.2024 (обновлено: 11:25 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/gruziya-1980338411.html
"Грузинская мечта" получает 90 мандатов после подсчета более 99% голосов
"Грузинская мечта" получает 90 мандатов после подсчета более 99% голосов - РИА Новости, 27.10.2024
"Грузинская мечта" получает 90 мандатов после подсчета более 99% голосов
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что после подсчета данных с более 99% участков на парламентских выборах "Грузинская мечта" получает 90... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T11:10
2024-10-27T11:25
в мире
парламентские выборы в грузии — 2024
грузия
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что после подсчета данных с более 99% участков на парламентских выборах "Грузинская мечта" получает 90 мандатов из 150 в законодательном органе."После подсчета более 99% голосов, по прогнозам, "Грузинская мечта" получит 54% и наберет 90 мандатов в 150-местном парламенте, опередив ближайшего соперника с 44%", - написал Папуашвили в соцсети.Согласно информации ЦИК, после подсчета данных с более 99% участков "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%.
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в мире, парламентские выборы в грузии — 2024, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия
В мире, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Грузия, Грузинская мечта - Демократическая Грузия
"Грузинская мечта" получает 90 мандатов после подсчета более 99% голосов

"Грузинская мечта" получает 90 мандатов из 150 после подсчета более 99% голосов

© AP Photo / Kostya ManenkovЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке после парламентских выборов в Тбилиси, Грузия
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке после парламентских выборов в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Kostya Manenkov
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке после парламентских выборов в Тбилиси, Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что после подсчета данных с более 99% участков на парламентских выборах "Грузинская мечта" получает 90 мандатов из 150 в законодательном органе.
"После подсчета более 99% голосов, по прогнозам, "Грузинская мечта" получит 54% и наберет 90 мандатов в 150-местном парламенте, опередив ближайшего соперника с 44%", - написал Папуашвили в соцсети.
Согласно информации ЦИК, после подсчета данных с более 99% участков "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%.
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