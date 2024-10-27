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"Грузинская мечта" получает 90 мандатов после подсчета более 99% голосов

"Грузинская мечта" получает 90 мандатов после подсчета более 99% голосов - РИА Новости, 27.10.2024

"Грузинская мечта" получает 90 мандатов после подсчета более 99% голосов

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что после подсчета данных с более 99% участков на парламентских выборах "Грузинская мечта" получает 90... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T11:10

2024-10-27T11:10

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в мире

парламентские выборы в грузии — 2024

грузия

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что после подсчета данных с более 99% участков на парламентских выборах "Грузинская мечта" получает 90 мандатов из 150 в законодательном органе."После подсчета более 99% голосов, по прогнозам, "Грузинская мечта" получит 54% и наберет 90 мандатов в 150-местном парламенте, опередив ближайшего соперника с 44%", - написал Папуашвили в соцсети.Согласно информации ЦИК, после подсчета данных с более 99% участков "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%.

https://ria.ru/20241026/vybory-1980306285.html

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в мире, парламентские выборы в грузии — 2024, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия