https://ria.ru/20241027/gruziya-1980335276.html

Премьер Грузии сделал заявление о перезагрузке отношений с ЕС и США

Премьер Грузии сделал заявление о перезагрузке отношений с ЕС и США - РИА Новости, 27.10.2024

Премьер Грузии сделал заявление о перезагрузке отношений с ЕС и США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после завершения парламентских выборов заявил, что надеется на перезагрузку отношений с ЕС и США с первых месяцев 2025... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T10:33

2024-10-27T10:33

2024-10-27T10:47

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евросоюз

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ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после завершения парламентских выборов заявил, что надеется на перезагрузку отношений с ЕС и США с первых месяцев 2025 года.Согласно информации ЦИК, после подсчета данных с более 99% участков "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%."Безусловно, мы не довольны отношениями (с ЕС и США - ред.) и не раз сообщали о важности их перезагрузки… надеемся, что этот процесс начнется с первых месяцев следующего года", - заявил Кобахидзе на брифинге.По его словам, урегулирование отношений должно входить и в интересы Запада.

https://ria.ru/20241026/vybory-1980306285.html

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в мире, грузия, евросоюз, сша, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024