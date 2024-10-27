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Премьер Грузии сделал заявление о перезагрузке отношений с ЕС и США - РИА Новости, 27.10.2024
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10:33 27.10.2024 (обновлено: 10:47 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/gruziya-1980335276.html
Премьер Грузии сделал заявление о перезагрузке отношений с ЕС и США
Премьер Грузии сделал заявление о перезагрузке отношений с ЕС и США - РИА Новости, 27.10.2024
Премьер Грузии сделал заявление о перезагрузке отношений с ЕС и США
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после завершения парламентских выборов заявил, что надеется на перезагрузку отношений с ЕС и США с первых месяцев 2025... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T10:33
2024-10-27T10:47
в мире
грузия
евросоюз
сша
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после завершения парламентских выборов заявил, что надеется на перезагрузку отношений с ЕС и США с первых месяцев 2025 года.Согласно информации ЦИК, после подсчета данных с более 99% участков "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%."Безусловно, мы не довольны отношениями (с ЕС и США - ред.) и не раз сообщали о важности их перезагрузки… надеемся, что этот процесс начнется с первых месяцев следующего года", - заявил Кобахидзе на брифинге.По его словам, урегулирование отношений должно входить и в интересы Запада.
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в мире, грузия, евросоюз, сша, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Евросоюз, США, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Премьер Грузии сделал заявление о перезагрузке отношений с ЕС и США

Кобахидзе заявил, что надеется на перезагрузку отношений с ЕС и США в 2025 году

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после завершения парламентских выборов заявил, что надеется на перезагрузку отношений с ЕС и США с первых месяцев 2025 года.
Согласно информации ЦИК, после подсчета данных с более 99% участков "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%.
«
"Безусловно, мы не довольны отношениями (с ЕС и США - ред.) и не раз сообщали о важности их перезагрузки… надеемся, что этот процесс начнется с первых месяцев следующего года", - заявил Кобахидзе на брифинге.
По его словам, урегулирование отношений должно входить и в интересы Запада.
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