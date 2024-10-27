https://ria.ru/20241027/gruzii-1980337481.html
Парламент Грузии соберется даже без указа президента, заявил премьер
Парламент Грузии соберется даже без указа президента, заявил премьер - РИА Новости, 27.10.2024
Парламент Грузии соберется даже без указа президента, заявил премьер
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после завершения парламентских выборов заявил, что заседание новоизбранного парламента состоится, даже если президент... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T10:57
2024-10-27T10:57
2024-10-27T11:06
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
парламентские выборы в грузии — 2024
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после завершения парламентских выборов заявил, что заседание новоизбранного парламента состоится, даже если президент Саломе Зурабишвили не назначит его. Согласно информации ЦИК, после подсчета данных с более 99% участков "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%. "После объявления окончательных данных в течение 10 дней должен собраться парламент, и даже если президент не назначит заседание, парламент соберется сам", - заявил Кобахидзе на брифинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024, грузинская мечта - демократическая грузия
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Грузинская мечта - Демократическая Грузия
Парламент Грузии соберется даже без указа президента, заявил премьер
Кобахидзе: собрание парламента состоится, даже если президент не назначит его