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Парламент Грузии соберется даже без указа президента, заявил премьер - РИА Новости, 27.10.2024
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10:57 27.10.2024 (обновлено: 11:06 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/gruzii-1980337481.html
Парламент Грузии соберется даже без указа президента, заявил премьер
Парламент Грузии соберется даже без указа президента, заявил премьер - РИА Новости, 27.10.2024
Парламент Грузии соберется даже без указа президента, заявил премьер
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после завершения парламентских выборов заявил, что заседание новоизбранного парламента состоится, даже если президент... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T10:57
2024-10-27T11:06
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
парламентские выборы в грузии — 2024
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после завершения парламентских выборов заявил, что заседание новоизбранного парламента состоится, даже если президент Саломе Зурабишвили не назначит его. Согласно информации ЦИК, после подсчета данных с более 99% участков "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%. "После объявления окончательных данных в течение 10 дней должен собраться парламент, и даже если президент не назначит заседание, парламент соберется сам", - заявил Кобахидзе на брифинге.
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024, грузинская мечта - демократическая грузия
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Грузинская мечта - Демократическая Грузия
Парламент Грузии соберется даже без указа президента, заявил премьер

Кобахидзе: собрание парламента состоится, даже если президент не назначит его

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе общается с журналистами в Тбилиси
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе общается с журналистами в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе общается с журналистами в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после завершения парламентских выборов заявил, что заседание новоизбранного парламента состоится, даже если президент Саломе Зурабишвили не назначит его.
Согласно информации ЦИК, после подсчета данных с более 99% участков "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%.
"После объявления окончательных данных в течение 10 дней должен собраться парламент, и даже если президент не назначит заседание, парламент соберется сам", - заявил Кобахидзе на брифинге.
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В миреГрузияИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиПарламентские выборы в Грузии — 2024Грузинская мечта - Демократическая Грузия
 
 
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