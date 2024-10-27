https://ria.ru/20241027/gripp-1980363258.html

На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа

На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа - РИА Новости, 27.10.2024

На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа

Режим ЧС регионального характера введен на Камчатке из-за вспышки птичьего гриппа на единственной в крае птицефабрике "Пионерское", сообщил министр по... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T15:45

2024-10-27T15:45

2024-10-27T15:45

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

камчатский край

сергей лебедев

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости️. Режим ЧС регионального характера введен на Камчатке из-за вспышки птичьего гриппа на единственной в крае птицефабрике "Пионерское", сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. "По распоряжению губернатора на территории Камчатского края введена чрезвычайная ситуация регионального характер, связанная с обнаружением на птицефабрике "Пионерское" высокопатогенного гриппа птиц. В зону действия ЧС попали Петропавловск-Камчатский и Елизовский район. Все необходимые действия по локализации ситуации предпринимаются", - приводит слова Лебедева пресс-служба регионального правительства. Падеж птиц в одном из птичников птицефабрики, которая является единственной в регионе, начался 26 октября. Высокопатогенный грипп птиц - острая инфекционная болезнь, представляющая опасность для человека и животных. Птицефабрика "Пионерское" - крупнейшее подобное предприятие в регионе. Работает с 1960 года. Занимается производством яйца, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур "Пионерского" составляет около 200 тысяч голов. А производство яиц составляет до 50 миллионов штук в год.

https://ria.ru/20240904/gripp-1970413439.html

https://ria.ru/20241010/zabolevanie-1977348594.html

камчатка

петропавловск-камчатский

камчатский край

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Варвара Скокшина

происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, камчатский край, сергей лебедев