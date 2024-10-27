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На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа - РИА Новости, 27.10.2024
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15:45 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/gripp-1980363258.html
На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа
На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа - РИА Новости, 27.10.2024
На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа
Режим ЧС регионального характера введен на Камчатке из-за вспышки птичьего гриппа на единственной в крае птицефабрике "Пионерское", сообщил министр по... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T15:45
2024-10-27T15:45
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
камчатский край
сергей лебедев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости️. Режим ЧС регионального характера введен на Камчатке из-за вспышки птичьего гриппа на единственной в крае птицефабрике "Пионерское", сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. "По распоряжению губернатора на территории Камчатского края введена чрезвычайная ситуация регионального характер, связанная с обнаружением на птицефабрике "Пионерское" высокопатогенного гриппа птиц. В зону действия ЧС попали Петропавловск-Камчатский и Елизовский район. Все необходимые действия по локализации ситуации предпринимаются", - приводит слова Лебедева пресс-служба регионального правительства. Падеж птиц в одном из птичников птицефабрики, которая является единственной в регионе, начался 26 октября. Высокопатогенный грипп птиц - острая инфекционная болезнь, представляющая опасность для человека и животных. Птицефабрика "Пионерское" - крупнейшее подобное предприятие в регионе. Работает с 1960 года. Занимается производством яйца, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур "Пионерского" составляет около 200 тысяч голов. А производство яиц составляет до 50 миллионов штук в год.
https://ria.ru/20240904/gripp-1970413439.html
https://ria.ru/20241010/zabolevanie-1977348594.html
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, камчатский край, сергей лебедев
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Сергей Лебедев
На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа

На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудница птицефабрики
Сотрудница птицефабрики - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудница птицефабрики. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости️. Режим ЧС регионального характера введен на Камчатке из-за вспышки птичьего гриппа на единственной в крае птицефабрике "Пионерское", сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
"По распоряжению губернатора на территории Камчатского края введена чрезвычайная ситуация регионального характер, связанная с обнаружением на птицефабрике "Пионерское" высокопатогенного гриппа птиц. В зону действия ЧС попали Петропавловск-Камчатский и Елизовский район. Все необходимые действия по локализации ситуации предпринимаются", - приводит слова Лебедева пресс-служба регионального правительства.
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Падеж птиц в одном из птичников птицефабрики, которая является единственной в регионе, начался 26 октября. Высокопатогенный грипп птиц - острая инфекционная болезнь, представляющая опасность для человека и животных.
Птицефабрика "Пионерское" - крупнейшее подобное предприятие в регионе. Работает с 1960 года. Занимается производством яйца, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур "Пионерского" составляет около 200 тысяч голов. А производство яиц составляет до 50 миллионов штук в год.
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ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайСергей Лебедев
 
 
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