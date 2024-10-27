https://ria.ru/20241027/gripp-1980363258.html
На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа
На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа - РИА Новости, 27.10.2024
На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа
Режим ЧС регионального характера введен на Камчатке из-за вспышки птичьего гриппа на единственной в крае птицефабрике "Пионерское", сообщил министр по... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T15:45
2024-10-27T15:45
2024-10-27T15:45
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
камчатский край
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920274334_0:62:2883:1684_1920x0_80_0_0_69b809756c6e72b55866a623d697e81e.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости️. Режим ЧС регионального характера введен на Камчатке из-за вспышки птичьего гриппа на единственной в крае птицефабрике "Пионерское", сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев. "По распоряжению губернатора на территории Камчатского края введена чрезвычайная ситуация регионального характер, связанная с обнаружением на птицефабрике "Пионерское" высокопатогенного гриппа птиц. В зону действия ЧС попали Петропавловск-Камчатский и Елизовский район. Все необходимые действия по локализации ситуации предпринимаются", - приводит слова Лебедева пресс-служба регионального правительства. Падеж птиц в одном из птичников птицефабрики, которая является единственной в регионе, начался 26 октября. Высокопатогенный грипп птиц - острая инфекционная болезнь, представляющая опасность для человека и животных. Птицефабрика "Пионерское" - крупнейшее подобное предприятие в регионе. Работает с 1960 года. Занимается производством яйца, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур "Пионерского" составляет около 200 тысяч голов. А производство яиц составляет до 50 миллионов штук в год.
https://ria.ru/20240904/gripp-1970413439.html
https://ria.ru/20241010/zabolevanie-1977348594.html
камчатка
петропавловск-камчатский
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920274334_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_5b14d6cc3f804381bd469b1b9c014112.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, камчатский край, сергей лебедев
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Сергей Лебедев
На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа
На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости️. Режим ЧС регионального характера введен на Камчатке из-за вспышки птичьего гриппа на единственной в крае птицефабрике "Пионерское", сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
"По распоряжению губернатора на территории Камчатского края
введена чрезвычайная ситуация регионального характер, связанная с обнаружением на птицефабрике "Пионерское" высокопатогенного гриппа птиц. В зону действия ЧС попали Петропавловск-Камчатский и Елизовский район
. Все необходимые действия по локализации ситуации предпринимаются", - приводит слова Лебедева пресс-служба регионального правительства.
Падеж птиц в одном из птичников птицефабрики, которая является единственной в регионе, начался 26 октября. Высокопатогенный грипп птиц - острая инфекционная болезнь, представляющая опасность для человека и животных.
Птицефабрика "Пионерское" - крупнейшее подобное предприятие в регионе. Работает с 1960 года. Занимается производством яйца, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур "Пионерского" составляет около 200 тысяч голов. А производство яиц составляет до 50 миллионов штук в год.