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На Камчатке на птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа - РИА Новости, 27.10.2024
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09:56 27.10.2024 (обновлено: 10:24 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/gripp-1980332231.html
На Камчатке на птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа
На Камчатке на птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа - РИА Новости, 27.10.2024
На Камчатке на птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа
Вспышка птичьего гриппа, повлекшая падеж поголовья, произошла на птицефабрике "Пионерское", являющейся крупнейшей на Камчатке, сообщил министр сельского... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T09:56
2024-10-27T10:24
камчатка
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости️. Вспышка птичьего гриппа, повлекшая падеж поголовья, произошла на птицефабрике "Пионерское", являющейся крупнейшей на Камчатке, сообщил министр сельского хозяйства региона Вячеслав Черныш, передает Telegram-канал краевого правительства."На птицефабрике "Пионерское" зафиксирован в одном из птичников повышенный падеж. Выехали специалисты. Провели отбор проб. К сожалению, подтвердился диагноз высокопатогенного гриппа птиц. Принято решение об установлении зоны очага и угрожающей зоны, которая составит в радиусе 5 километров. Будут установлены зоны наблюдения, в рамках которых будут проводиться свои определенные мероприятия, связанные с предотвращением распространения вируса", - сказал Черныш.Он добавил, что министерство сельского хозяйства края просит жителей при обнаружении трупов птиц или выявлении больной птицы на улице или в личных хозяйствах незамедлительно сообщать об этом в государственную ветеринарную службу.Высокопатогенный грипп птиц — острая инфекционная болезнь, представляющая опасность для человека и животных. Заражение человека и домашних птиц происходит при тесном контакте с инфицированной или мертвой дикой или домашней птицей. В отдельных случаях возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. От заражения до первых признаков заболевания у человека может пройти от нескольких часов до 5 дней.Птицефабрика "Пионерское" - крупнейшее подобное предприятие в регионе. Работает с 1960 года. Занимается производством яйца, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур "Пионерского" составляет около 200 тысяч голов. А производство яиц составляет до 50 миллионов штук в год.
https://ria.ru/20240904/gripp-1970413439.html
https://ria.ru/20241010/zabolevanie-1977348594.html
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камчатка, происшествия
Камчатка, Происшествия
На Камчатке на птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа

На крупнейшей камчатской птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство мяса птицы
Производство мяса птицы - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство мяса птицы . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости️. Вспышка птичьего гриппа, повлекшая падеж поголовья, произошла на птицефабрике "Пионерское", являющейся крупнейшей на Камчатке, сообщил министр сельского хозяйства региона Вячеслав Черныш, передает Telegram-канал краевого правительства.
"На птицефабрике "Пионерское" зафиксирован в одном из птичников повышенный падеж. Выехали специалисты. Провели отбор проб. К сожалению, подтвердился диагноз высокопатогенного гриппа птиц. Принято решение об установлении зоны очага и угрожающей зоны, которая составит в радиусе 5 километров. Будут установлены зоны наблюдения, в рамках которых будут проводиться свои определенные мероприятия, связанные с предотвращением распространения вируса", - сказал Черныш.
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Он добавил, что министерство сельского хозяйства края просит жителей при обнаружении трупов птиц или выявлении больной птицы на улице или в личных хозяйствах незамедлительно сообщать об этом в государственную ветеринарную службу.
Высокопатогенный грипп птиц — острая инфекционная болезнь, представляющая опасность для человека и животных. Заражение человека и домашних птиц происходит при тесном контакте с инфицированной или мертвой дикой или домашней птицей. В отдельных случаях возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. От заражения до первых признаков заболевания у человека может пройти от нескольких часов до 5 дней.
Птицефабрика "Пионерское" - крупнейшее подобное предприятие в регионе. Работает с 1960 года. Занимается производством яйца, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур "Пионерского" составляет около 200 тысяч голов. А производство яиц составляет до 50 миллионов штук в год.
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