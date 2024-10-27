https://ria.ru/20241027/gripp-1980332231.html

На Камчатке на птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа

На Камчатке на птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа - РИА Новости, 27.10.2024

На Камчатке на птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа, повлекшая падеж поголовья, произошла на птицефабрике "Пионерское", являющейся крупнейшей на Камчатке, сообщил министр сельского... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T09:56

2024-10-27T09:56

2024-10-27T10:24

камчатка

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости️. Вспышка птичьего гриппа, повлекшая падеж поголовья, произошла на птицефабрике "Пионерское", являющейся крупнейшей на Камчатке, сообщил министр сельского хозяйства региона Вячеслав Черныш, передает Telegram-канал краевого правительства."На птицефабрике "Пионерское" зафиксирован в одном из птичников повышенный падеж. Выехали специалисты. Провели отбор проб. К сожалению, подтвердился диагноз высокопатогенного гриппа птиц. Принято решение об установлении зоны очага и угрожающей зоны, которая составит в радиусе 5 километров. Будут установлены зоны наблюдения, в рамках которых будут проводиться свои определенные мероприятия, связанные с предотвращением распространения вируса", - сказал Черныш.Он добавил, что министерство сельского хозяйства края просит жителей при обнаружении трупов птиц или выявлении больной птицы на улице или в личных хозяйствах незамедлительно сообщать об этом в государственную ветеринарную службу.Высокопатогенный грипп птиц — острая инфекционная болезнь, представляющая опасность для человека и животных. Заражение человека и домашних птиц происходит при тесном контакте с инфицированной или мертвой дикой или домашней птицей. В отдельных случаях возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. От заражения до первых признаков заболевания у человека может пройти от нескольких часов до 5 дней.Птицефабрика "Пионерское" - крупнейшее подобное предприятие в регионе. Работает с 1960 года. Занимается производством яйца, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур "Пионерского" составляет около 200 тысяч голов. А производство яиц составляет до 50 миллионов штук в год.

https://ria.ru/20240904/gripp-1970413439.html

https://ria.ru/20241010/zabolevanie-1977348594.html

камчатка

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

камчатка, происшествия