https://ria.ru/20241027/grazhdanstvo-1980367595.html

В Петербурге более десяти иностранцев лишили российского гражданства

В Петербурге более десяти иностранцев лишили российского гражданства - РИА Новости, 27.10.2024

В Петербурге более десяти иностранцев лишили российского гражданства

Более десятка иностранцев, вовремя не вставших на воинский учет в Петербурге, лишили российского гражданства, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T16:24

2024-10-27T16:24

2024-10-27T17:24

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Более десятка иностранцев, вовремя не вставших на воинский учет в Петербурге, лишили российского гражданства, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "По решению полиции, более десяти иностранцев лишены гражданства. Такое решение — результат неисполнения обязанности по постановке на воинский учет", — говорится в заявлении.По данным ведомства, среди нарушителей, лишившихся ранее выданных российских паспортов, есть уроженцы не только государств ближнего зарубежья, но и других стран. Все они проигнорировали требование встать на первоначальный воинский учет в течение двух недель с момента получения гражданства.В МВД подчеркнули, что теперь этим людям предстоит определиться со своим правовым статусом или покинуть Россию.

https://ria.ru/20241016/grazhdanstvo-1978420369.html

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россия, санкт-петербург, происшествия