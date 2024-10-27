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В офисе Зеленского заговорили о границах 2022 года - РИА Новости, 27.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:39 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/granitsy-1980377803.html
В офисе Зеленского заговорили о границах 2022 года
В офисе Зеленского заговорили о границах 2022 года - РИА Новости, 27.10.2024
В офисе Зеленского заговорили о границах 2022 года
Для переговоров по урегулированию украинского конфликта нужно вернуться к границам 2022 года, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T17:39
2024-10-27T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
владимир зеленский
владимир путин
андрей ермак
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Для переговоров по урегулированию украинского конфликта нужно вернуться к границам 2022 года, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью Corriere della Sera."Для того, чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра, когда раздался первый выстрел &lt;...&gt; Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года", — утверждает политик.По словам Ермака, Зеленский никогда не выражал готовности на территориальные компромиссы, однако "был готов вести переговоры", исходя из ситуации накануне спецоперации на Украине.Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные российским президентом Владимиром Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.
https://ria.ru/20241026/zelenskiy-1980103885.html
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в мире, украина, луганская народная республика, владимир зеленский, владимир путин, андрей ермак, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Луганская Народная Республика, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Андрей Ермак, Донецкая Народная Республика
В офисе Зеленского заговорили о границах 2022 года

Ермак заявил о необходимости возврата к границам 2022 года для переговоров с РФ

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Для переговоров по урегулированию украинского конфликта нужно вернуться к границам 2022 года, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью Corriere della Sera.
"Для того, чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра, когда раздался первый выстрел <...> Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года", — утверждает политик.
По словам Ермака, Зеленский никогда не выражал готовности на территориальные компромиссы, однако "был готов вести переговоры", исходя из ситуации накануне спецоперации на Украине.
Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные российским президентом Владимиром Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАндрей ЕрмакДонецкая Народная Республика
 
 
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