https://ria.ru/20241027/granitsy-1980377803.html

В офисе Зеленского заговорили о границах 2022 года

В офисе Зеленского заговорили о границах 2022 года - РИА Новости, 27.10.2024

В офисе Зеленского заговорили о границах 2022 года

Для переговоров по урегулированию украинского конфликта нужно вернуться к границам 2022 года, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T17:39

2024-10-27T17:39

2024-10-27T17:39

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Для переговоров по урегулированию украинского конфликта нужно вернуться к границам 2022 года, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью Corriere della Sera."Для того, чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра, когда раздался первый выстрел <...> Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года", — утверждает политик.По словам Ермака, Зеленский никогда не выражал готовности на территориальные компромиссы, однако "был готов вести переговоры", исходя из ситуации накануне спецоперации на Украине.Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные российским президентом Владимиром Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.

https://ria.ru/20241026/zelenskiy-1980103885.html

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в мире, украина, луганская народная республика, владимир зеленский, владимир путин, андрей ермак, донецкая народная республика