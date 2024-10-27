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В Брянской области пресекли попытку вооруженного прорыва через границу - РИА Новости, 27.10.2024
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18:30 27.10.2024 (обновлено: 19:47 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/granitsa-1980384896.html
В Брянской области пресекли попытку вооруженного прорыва через границу
В Брянской области пресекли попытку вооруженного прорыва через границу - РИА Новости, 27.10.2024
В Брянской области пресекли попытку вооруженного прорыва через границу
В Брянской области пресекли попытку пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T18:30
2024-10-27T19:47
специальная военная операция на украине
брянская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Брянской области пресекли попытку пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.&quot;В районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района &lt;...&gt; пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц&quot;, — уточнил он.Противнику нанесли огневое поражение.В отражении попытки прорыва границы приняли участие силы Погрануправления ФСБ по региону, подразделения ВС и Росгвардии.Обстановка в Климовском районе стабильная, добавил Богомаз. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем сил оперативного штаба в Брянской области.В Брянской, Курской и Белгородской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Брянской области пресекли попытку вооруженного прорыва через границу

В Брянской области пресекли попытку вооруженных людей прорвать границу

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Брянской области пресекли попытку пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«

"В районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района <...> пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц", — уточнил он.

Противнику нанесли огневое поражение.
В отражении попытки прорыва границы приняли участие силы Погрануправления ФСБ по региону, подразделения ВС и Росгвардии.
Обстановка в Климовском районе стабильная, добавил Богомаз. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем сил оперативного штаба в Брянской области.
В Брянской, Курской и Белгородской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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