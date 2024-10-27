https://ria.ru/20241027/granitsa-1980384896.html

В Брянской области пресекли попытку вооруженного прорыва через границу

В Брянской области пресекли попытку вооруженного прорыва через границу - РИА Новости, 27.10.2024

В Брянской области пресекли попытку вооруженного прорыва через границу

В Брянской области пресекли попытку пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T18:30

2024-10-27T18:30

2024-10-27T19:47

специальная военная операция на украине

брянская область

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Брянской области пресекли попытку пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."В районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района <...> пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц", — уточнил он.Противнику нанесли огневое поражение.В отражении попытки прорыва границы приняли участие силы Погрануправления ФСБ по региону, подразделения ВС и Росгвардии.Обстановка в Климовском районе стабильная, добавил Богомаз. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем сил оперативного штаба в Брянской области.В Брянской, Курской и Белгородской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф