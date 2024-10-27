https://ria.ru/20241027/granitsa-1980384896.html
В Брянской области пресекли попытку вооруженного прорыва через границу
В Брянской области пресекли попытку вооруженного прорыва через границу - РИА Новости, 27.10.2024
В Брянской области пресекли попытку вооруженного прорыва через границу
В Брянской области пресекли попытку пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T18:30
2024-10-27T18:30
2024-10-27T19:47
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Брянской области пресекли попытку пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."В районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района <...> пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц", — уточнил он.Противнику нанесли огневое поражение.В отражении попытки прорыва границы приняли участие силы Погрануправления ФСБ по региону, подразделения ВС и Росгвардии.Обстановка в Климовском районе стабильная, добавил Богомаз. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем сил оперативного штаба в Брянской области.В Брянской, Курской и Белгородской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Брянской области пресекли попытку вооруженного прорыва через границу
В Брянской области пресекли попытку вооруженных людей прорвать границу