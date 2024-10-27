https://ria.ru/20241027/gorlovka-1980349391.html

В Горловке при атаке беспилотника пострадала женщина

В Горловке при атаке беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 27.10.2024

В Горловке при атаке беспилотника пострадала женщина

Мирная жительница Горловки пострадала в результате удара беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T13:20

2024-10-27T13:20

2024-10-27T14:36

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Мирная жительница Горловки пострадала в результате удара беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате удара БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по автобусу маршрута №2 в поселке Химик ранена мирная горловчанка", - написал Приходько. Ранее Приходько сообщил, что школа и инфраструктура теплоснабжающей организации поселка шахты имени Ю. А. Гагарина повреждены в результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241027/obstrel-1980330848.html

https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия