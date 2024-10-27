https://ria.ru/20241027/gorlovka-1980349391.html
В Горловке при атаке беспилотника пострадала женщина
В Горловке при атаке беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 27.10.2024
В Горловке при атаке беспилотника пострадала женщина
Мирная жительница Горловки пострадала в результате удара беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T13:20
2024-10-27T13:20
2024-10-27T14:36
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иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Мирная жительница Горловки пострадала в результате удара беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате удара БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по автобусу маршрута №2 в поселке Химик ранена мирная горловчанка", - написал Приходько. Ранее Приходько сообщил, что школа и инфраструктура теплоснабжающей организации поселка шахты имени Ю. А. Гагарина повреждены в результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241027/obstrel-1980330848.html
https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке при атаке беспилотника пострадала женщина
В Горловке при ударе украинского беспилотника пострадала мирная жительница