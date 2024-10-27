https://ria.ru/20241027/gorlovka-1980341944.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 27.10.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитский район Горловки, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T12:06

2024-10-27T12:06

2024-10-27T12:06

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 11.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия