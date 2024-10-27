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В результате атаки БПЛА в Белгородской области ранена женщина - РИА Новости, 27.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 27.10.2024 (обновлено: 07:50 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/gladkov-1980320708.html
В результате атаки БПЛА в Белгородской области ранена женщина
В результате атаки БПЛА в Белгородской области ранена женщина - РИА Новости, 27.10.2024
В результате атаки БПЛА в Белгородской области ранена женщина
Женщина ранена после атаки беспилотников ВСУ на белгородское село Варваровка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T05:26
2024-10-27T07:50
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Женщина ранена после атаки беспилотников ВСУ на белгородское село Варваровка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.&quot;Село Варваровка Белгородского района подверглось атаке беспилотников ВСУ. Ранен мирный житель&quot;, — написал он.Женщину в состоянии средней степени тяжести отвезли на "попутке" в Октябрьскую районную больницу. Ее планируют перевести в областную клиническую больницуВ результате нескольких сбросов взрывных устройств с БПЛА на территории одного частного домовладения повреждены гараж и автомобиль. На территории другого дома осколками посечено еще одно транспортное средство.Информация о последствиях уточняется, подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток, добавил Гладков.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241024/vsu-1979866909.html
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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В результате атаки БПЛА в Белгородской области ранена женщина

Гладков: женщина ранена после атаки БПЛА ВСУ на белгородское село Варваровка

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Женщина ранена после атаки беспилотников ВСУ на белгородское село Варваровка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"Село Варваровка Белгородского района подверглось атаке беспилотников ВСУ. Ранен мирный житель", — написал он.

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Женщину в состоянии средней степени тяжести отвезли на "попутке" в Октябрьскую районную больницу. Ее планируют перевести в областную клиническую больницу
В результате нескольких сбросов взрывных устройств с БПЛА на территории одного частного домовладения повреждены гараж и автомобиль. На территории другого дома осколками посечено еще одно транспортное средство.
Информация о последствиях уточняется, подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток, добавил Гладков.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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