https://ria.ru/20241027/gladkov-1980320708.html

В результате атаки БПЛА в Белгородской области ранена женщина

В результате атаки БПЛА в Белгородской области ранена женщина - РИА Новости, 27.10.2024

В результате атаки БПЛА в Белгородской области ранена женщина

Женщина ранена после атаки беспилотников ВСУ на белгородское село Варваровка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T05:26

2024-10-27T05:26

2024-10-27T07:50

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Женщина ранена после атаки беспилотников ВСУ на белгородское село Варваровка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Село Варваровка Белгородского района подверглось атаке беспилотников ВСУ. Ранен мирный житель", — написал он.Женщину в состоянии средней степени тяжести отвезли на "попутке" в Октябрьскую районную больницу. Ее планируют перевести в областную клиническую больницуВ результате нескольких сбросов взрывных устройств с БПЛА на территории одного частного домовладения повреждены гараж и автомобиль. На территории другого дома осколками посечено еще одно транспортное средство.Информация о последствиях уточняется, подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток, добавил Гладков.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241024/vsu-1979866909.html

https://ria.ru/20241024/obstrel-1979696350.html

белгородский район

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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины