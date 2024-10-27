https://ria.ru/20241027/forum24-1980328037.html
На Западе сделали страшное предсказание о России
На Западе сделали страшное предсказание о России - РИА Новости, 27.10.2024
На Западе сделали страшное предсказание о России
Украинская оборонная промышленность при поражении Киева достанется России, сообщило чешское издание Forum24. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T09:08
2024-10-27T09:08
2024-10-27T10:46
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинская оборонная промышленность при поражении Киева достанется России, сообщило чешское издание Forum24."У Зеленского есть свой план победы, который необязательно можно воплотить. Однако Брюссель вообще не разработал никакого плана или целостной стратегии. Поэтому вполне вероятно, что ЕС примется за создание оборонной промышленности, которая из-за поражения или предательства Трампа впоследствии достанется русским. И они воспользуются ею против нас", — предупреждает автор материала.Обозреватель также назвал ставку Брюсселя на украинские оборонные мощности фактическим признанием того, что мобилизация европейской промышленной базы, в отличие от российской военной экономики, не удалась.Накануне глава немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер сообщил в интервью ТСН об открытии первого завода на Украине.Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал информацию о запуске военного завода Rheinmetall на Украине: "С нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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В мире, Технологии, Россия, Брюссель, Украина, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Политика
На Западе сделали страшное предсказание о России
Forum24: украинская оборонная промышленность при поражении ВСУ перейдет к России