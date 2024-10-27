Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали страшное предсказание о России - РИА Новости, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 27.10.2024 (обновлено: 10:46 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/forum24-1980328037.html
На Западе сделали страшное предсказание о России
На Западе сделали страшное предсказание о России - РИА Новости, 27.10.2024
На Западе сделали страшное предсказание о России
Украинская оборонная промышленность при поражении Киева достанется России, сообщило чешское издание Forum24. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T09:08
2024-10-27T10:46
в мире
технологии
россия
брюссель
украина
дмитрий медведев
евросоюз
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975763938_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49d47be04c5331053f409f1c7481ffcc.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинская оборонная промышленность при поражении Киева достанется России, сообщило чешское издание Forum24.&quot;У Зеленского есть свой план победы, который необязательно можно воплотить. Однако Брюссель вообще не разработал никакого плана или целостной стратегии. Поэтому вполне вероятно, что ЕС примется за создание оборонной промышленности, которая из-за поражения или предательства Трампа впоследствии достанется русским. И они воспользуются ею против нас&quot;, — предупреждает автор материала.Обозреватель также назвал ставку Брюсселя на украинские оборонные мощности фактическим признанием того, что мобилизация европейской промышленной базы, в отличие от российской военной экономики, не удалась.Накануне глава немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер сообщил в интервью ТСН об открытии первого завода на Украине.Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал информацию о запуске военного завода Rheinmetall на Украине: "С нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241026/zelenskiy-1980234230.html
россия
брюссель
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975763938_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98a6544dcd4ff3e075af0852780dbfa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, россия, брюссель, украина, дмитрий медведев, евросоюз, политика
В мире, Технологии, Россия, Брюссель, Украина, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Политика
На Западе сделали страшное предсказание о России

Forum24: украинская оборонная промышленность при поражении ВСУ перейдет к России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинская оборонная промышленность при поражении Киева достанется России, сообщило чешское издание Forum24.
«

"У Зеленского есть свой план победы, который необязательно можно воплотить. Однако Брюссель вообще не разработал никакого плана или целостной стратегии. Поэтому вполне вероятно, что ЕС примется за создание оборонной промышленности, которая из-за поражения или предательства Трампа впоследствии достанется русским. И они воспользуются ею против нас", — предупреждает автор материала.

Обозреватель также назвал ставку Брюсселя на украинские оборонные мощности фактическим признанием того, что мобилизация европейской промышленной базы, в отличие от российской военной экономики, не удалась.
Накануне глава немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер сообщил в интервью ТСН об открытии первого завода на Украине.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал информацию о запуске военного завода Rheinmetall на Украине: "С нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским из-за краха ВСУ
26 октября, 11:03
 
В миреТехнологииРоссияБрюссельУкраинаДмитрий МедведевЕвросоюзПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала