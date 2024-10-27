https://ria.ru/20241027/forum-1980330587.html

Российско-китайский форум привлек больше посетителей, чем планировалось

Российско-китайский форум привлек больше посетителей, чем планировалось - РИА Новости, 27.10.2024

Российско-китайский форум привлек больше посетителей, чем планировалось

Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне привлек больше участников, чем планировалось, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T09:40

2024-10-27T09:40

2024-10-27T11:39

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китай

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шэньян

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ШЭНЬЯН (Китай), 27 окт — РИА Новости. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне привлек больше участников, чем планировалось, заявил РИА Новости соорганизатор форума, основатель B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем КИФА Сунь Тяньшу."Я очень высоко оцениваю результаты данного форума. Это уже второй инновационный форум, который объединяет региональный бизнес, региональные власти и российские предприятия. Каждый участник получил ценные деловые контакты и возможности для партнерства на будущее", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что российские компании смогли напрямую наладить связи с китайскими партнерами и производителями. "Региональные власти также установили прямые контакты не только с администрацией провинции Ляонин, но и с другими провинциями и городами Китая", — сказал Сунь Тяньшу. Масштаб форума, по его оценке, "увеличился, более чем в два раза". "Со стороны Российской Федерации участвовали более 200 человек, а со стороны Китая — представители более 1000 компаний. Мы видим, что потенциал огромен и желающих намного больше, чем мы планировали. С каждым годом масштаб будет увеличиваться, но наш основной акцент делается не на количество, а на качество. Мы стремимся к тому, чтобы каждый участник, как из России, так и из Китая, получил полноценные деловые контакты и возможности", — подчеркнул он.Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества прошел в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин с 24 по 26 октября.

https://ria.ru/20241025/sevmorput-1980083330.html

https://ria.ru/20241025/kitaj-1979993254.html

китай

россия

шэньян

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, россия, шэньян