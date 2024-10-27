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В Ереване завершился "Российско-армянский медиафорум: взгляд молодежи" - РИА Новости, 27.10.2024
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Культура
 
18:32 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/erevan-1980384270.html
В Ереване завершился "Российско-армянский медиафорум: взгляд молодежи"
В Ереване завершился "Российско-армянский медиафорум: взгляд молодежи" - РИА Новости, 27.10.2024
В Ереване завершился "Российско-армянский медиафорум: взгляд молодежи"
В Ереване завершил работу "Российско-армянский медиафорум: взгляд молодёжи". Он был организован Российско-Армянским университетом совместно с Министерством... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T18:32
2024-10-27T18:32
культура
культура
медиа
ереван
армения
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
россия
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Ереване завершил работу "Российско-армянский медиафорум: взгляд молодёжи". Он был организован Российско-Армянским университетом совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, объединил более 120 студентов из двух стран. В течение двух дней творческими командами молодых журналистов были совместно подготовлены медийные материалы, посвящённые двусторонним отношениям. Для участников были организованы мастер-классы известных армянских и российских экспертов, в том числе с почётным гостем форума - секретарём Союза журналистов России, председателем Медиаконгресса "Содружество журналистов" Ашотом Джазояном. Он дал молодым коллегам советы по подготовке материалов, поделился опытом создания таких медийных продуктов.На форуме в Ереване состоялась премьера фильма Джазояна "Петербург! Жизнь в городе..." Режиссер рассказал, что лента создавалась международной командой, в составе которой были молодые авторы из Армении, России, Аргентины, Беларуси, Египта, Испании и других стран. В фильме представлены истории людей разных профессий: это учителя, водители, архитекторы, инженеры, слесари и другие. В числе героев также генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Фильм включил в себя более 30 короткометражных киноновелл о петербуржцах, через истории которых представлена особенная культура и атмосфера Северной столицы России. "Благодаря именно таким проектам продолжается метафизика российско-армянских отношений. Ведь синергия молодёжи двух стран, человеческие,&nbsp; дружеские связи, которые укрепляются в ходе подготовки совместных медийных продуктов, и закладывают основу реального и куда более масштабного сотрудничества наших стран", - отметил Ашот Джазоян. Режиссер представил также некоторых ответственных членов команды - оператора Мхитара Серобяна и монтажера Артура Парсяна, а также корреспондента - участницу Российско-армянского медиафорума Еву Карапетян. Он также подчеркнул, что кинокартина будет переведена на несколько языков. Заведующая кафедрой журналистики РАУ Марина Алекян отметила ценность таких фильмов с точки зрения медийного продвижения позитивного образа города, роста туристического потенциала страны в целом. Она озвучила общую просьбу студентов - снять такой же потрясающий фильм о Ереване. Во время торжественной церемонии открытия форума ректор РАУ, д.э.н. РА и РФ, профессор Эдвард Сандоян отметил, что уже складывается традиция собирать вместе медийную молодёжь Армении и России. Второй год подряд студенты вместе создают материалы, нацеленные на укрепление дружбы и сотрудничества двух стран. Он также подчеркнул важность проведения подобных мероприятий: &quot;Сложные времена учат нас, что дружба формируется между конкретными людьми. И именно на базе таких отношений возможны долгосрочные связи между государствами и народами&quot;.В видеообращении к участникам форума замглавы Министерства науки и высшего образования России Константин Могилевский в свою очередь отметил, что главной задачей было объединить активных медийщиков, заинтересованных в том, чтобы исторические связи между двумя народами поддерживались и укреплялись, а талантливая молодёжь России и Армении всегда могла бы найти общий язык и вместе решать задачи в интересах своих стран и всего мира. По его словам, особую роль в этом процессе играет повестка научно-образовательного сотрудничества, которую необходимо широко и грамотно освещать, а Российско-Армянский университет, в стенах которого проходил форум, занимает ключевое место в этом сотрудничестве.
https://ria.ru/20240904/peterburg-1970650318.html
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культура, медиа, ереван, армения, михаил пиотровский, государственный эрмитаж, россия, журналист
Культура, Культура, Медиа, Ереван, Армения, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж, Россия, Журналист
В Ереване завершился "Российско-армянский медиафорум: взгляд молодежи"

"Российско-армянский медиафорум" в Ереване объединил более 120 участников

© Фото предоставлено пресс-службой Российско-Армянского Университета"Российско-армянский медиафорум: взгляд молодежи" в Ереване
Российско-армянский медиафорум: взгляд молодежи в Ереване - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Российско-Армянского Университета
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Ереване завершил работу "Российско-армянский медиафорум: взгляд молодёжи". Он был организован Российско-Армянским университетом совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, объединил более 120 студентов из двух стран.
В течение двух дней творческими командами молодых журналистов были совместно подготовлены медийные материалы, посвящённые двусторонним отношениям. Для участников были организованы мастер-классы известных армянских и российских экспертов, в том числе с почётным гостем форума - секретарём Союза журналистов России, председателем Медиаконгресса "Содружество журналистов" Ашотом Джазояном. Он дал молодым коллегам советы по подготовке материалов, поделился опытом создания таких медийных продуктов.
На форуме в Ереване состоялась премьера фильма Джазояна "Петербург! Жизнь в городе..." Режиссер рассказал, что лента создавалась международной командой, в составе которой были молодые авторы из Армении, России, Аргентины, Беларуси, Египта, Испании и других стран. В фильме представлены истории людей разных профессий: это учителя, водители, архитекторы, инженеры, слесари и другие. В числе героев также генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
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Фильм включил в себя более 30 короткометражных киноновелл о петербуржцах, через истории которых представлена особенная культура и атмосфера Северной столицы России.
«
"Благодаря именно таким проектам продолжается метафизика российско-армянских отношений. Ведь синергия молодёжи двух стран, человеческие,  дружеские связи, которые укрепляются в ходе подготовки совместных медийных продуктов, и закладывают основу реального и куда более масштабного сотрудничества наших стран", - отметил Ашот Джазоян.
© Фото предоставлено пресс-службой Российско-Армянского УниверситетаРежиссер Ашот Джазоян на "Российско-армянском медиафоруме: взгляд молодежи"
Режиссер Ашот Джазоян на Российско-армянском медиафоруме: взгляд молодежи - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Российско-Армянского Университета
Режиссер Ашот Джазоян на "Российско-армянском медиафоруме: взгляд молодежи"
Режиссер представил также некоторых ответственных членов команды - оператора Мхитара Серобяна и монтажера Артура Парсяна, а также корреспондента - участницу Российско-армянского медиафорума Еву Карапетян. Он также подчеркнул, что кинокартина будет переведена на несколько языков.
Заведующая кафедрой журналистики РАУ Марина Алекян отметила ценность таких фильмов с точки зрения медийного продвижения позитивного образа города, роста туристического потенциала страны в целом. Она озвучила общую просьбу студентов - снять такой же потрясающий фильм о Ереване.
Во время торжественной церемонии открытия форума ректор РАУ, д.э.н. РА и РФ, профессор Эдвард Сандоян отметил, что уже складывается традиция собирать вместе медийную молодёжь Армении и России. Второй год подряд студенты вместе создают материалы, нацеленные на укрепление дружбы и сотрудничества двух стран. Он также подчеркнул важность проведения подобных мероприятий:
© Фото предоставлено пресс-службой Российско-Армянского УниверситетаРектор Российско-Армянского Университета Эдвард Сандоян на "Российско-армянском медиафоруме: взгляд молодежи" в Ереване
Ректор Российско-Армянского Университета Эдвард Сандоян на Российско-армянском медиафоруме: взгляд молодежи в Ереване - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Российско-Армянского Университета
Ректор Российско-Армянского Университета Эдвард Сандоян на "Российско-армянском медиафоруме: взгляд молодежи" в Ереване
«

"Сложные времена учат нас, что дружба формируется между конкретными людьми. И именно на базе таких отношений возможны долгосрочные связи между государствами и народами".

В видеообращении к участникам форума замглавы Министерства науки и высшего образования России Константин Могилевский в свою очередь отметил, что главной задачей было объединить активных медийщиков, заинтересованных в том, чтобы исторические связи между двумя народами поддерживались и укреплялись, а талантливая молодёжь России и Армении всегда могла бы найти общий язык и вместе решать задачи в интересах своих стран и всего мира. По его словам, особую роль в этом процессе играет повестка научно-образовательного сотрудничества, которую необходимо широко и грамотно освещать, а Российско-Армянский университет, в стенах которого проходил форум, занимает ключевое место в этом сотрудничестве.
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