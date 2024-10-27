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Власти Энергодара получают от уехавших жителей запросы о возвращении - РИА Новости, 27.10.2024
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21:51 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/energodar-1980405996.html
Власти Энергодара получают от уехавших жителей запросы о возвращении
Власти Энергодара получают от уехавших жителей запросы о возвращении - РИА Новости, 27.10.2024
Власти Энергодара получают от уехавших жителей запросы о возвращении
Власти Энергодара в Запорожской области получают обращения жителей города, выехавших на территорию Украины, в которых они сообщают о желании вернуться в город,... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T21:51
2024-10-27T21:51
энергодар
запорожская область
украина
россия
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ЭНЕРГОДАР, 27 окт – РИА Новости. Власти Энергодара в Запорожской области получают обращения жителей города, выехавших на территорию Украины, в которых они сообщают о желании вернуться в город, рассказал РИА Новости глава городской администрации Эдуард Сеновоз. "Таких запросов мы получаем очень много. Жители города хотят вернуться, но к сожалению не всегда на это есть возможность. Украинская сторона максимально создает условия для того что бы жители не только Энергодара но и всего запорожского региона не имели возможности вернуться на свое место проживания", - сказал Сеновоз.
https://ria.ru/20240613/energodar-1952621201.html
энергодар
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энергодар, запорожская область, украина, россия
Энергодар, Запорожская область, Украина, Россия
Власти Энергодара получают от уехавших жителей запросы о возвращении

Власти Энергодара получают от уехавших на Украину жителей запросы о возвращении

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 27 окт – РИА Новости. Власти Энергодара в Запорожской области получают обращения жителей города, выехавших на территорию Украины, в которых они сообщают о желании вернуться в город, рассказал РИА Новости глава городской администрации Эдуард Сеновоз.
"Таких запросов мы получаем очень много. Жители города хотят вернуться, но к сожалению не всегда на это есть возможность. Украинская сторона максимально создает условия для того что бы жители не только Энергодара но и всего запорожского региона не имели возможности вернуться на свое место проживания", - сказал Сеновоз.
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Власти Энергодара получают от уехавших жителей запросы о возвращении
13 июня, 16:15
 
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