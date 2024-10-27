https://ria.ru/20241027/energodar-1980405996.html

Власти Энергодара получают от уехавших жителей запросы о возвращении

Власти Энергодара получают от уехавших жителей запросы о возвращении - РИА Новости, 27.10.2024

Власти Энергодара получают от уехавших жителей запросы о возвращении

Власти Энергодара в Запорожской области получают обращения жителей города, выехавших на территорию Украины, в которых они сообщают о желании вернуться в город,... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T21:51

2024-10-27T21:51

2024-10-27T21:51

энергодар

запорожская область

украина

россия

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ЭНЕРГОДАР, 27 окт – РИА Новости. Власти Энергодара в Запорожской области получают обращения жителей города, выехавших на территорию Украины, в которых они сообщают о желании вернуться в город, рассказал РИА Новости глава городской администрации Эдуард Сеновоз. "Таких запросов мы получаем очень много. Жители города хотят вернуться, но к сожалению не всегда на это есть возможность. Украинская сторона максимально создает условия для того что бы жители не только Энергодара но и всего запорожского региона не имели возможности вернуться на свое место проживания", - сказал Сеновоз.

https://ria.ru/20240613/energodar-1952621201.html

энергодар

запорожская область

украина

россия

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энергодар, запорожская область, украина, россия