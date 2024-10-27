https://ria.ru/20241027/ekspert-1980324386.html

Эксперт Kaspersky назвала самые опасные атаки в космосе

Эксперт Kaspersky назвала самые опасные атаки в космосе - РИА Новости, 27.10.2024

Эксперт Kaspersky назвала самые опасные атаки в космосе

Хакеры уже научились атаковать космическую инфраструктуру и регулярно осуществляют попытки ее взломать, наиболее уязвимы сейчас системы навигации, а главную... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T07:58

2024-10-27T07:58

2024-10-27T07:58

технологии

лаборатория касперского

gps

oneweb

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg

ДЕНПАСАР, 27 окт - РИА Новости. Хакеры уже научились атаковать космическую инфраструктуру и регулярно осуществляют попытки ее взломать, наиболее уязвимы сейчас системы навигации, а главную опасность представляют целевые атаки и хактивисты - злоумышленники, привлекающие внимание к социальным или политическим проблемам с помощью кибератак, рассказала РИА Новости эксперт Kaspersky GReAT Исабель Манджарес. "Наиболее опасны в космическом пространстве сейчас хактивисты и целевые атаки на инфраструктуру, особенно что касается навигационных систем, в том числе GPS и ГЛОНАСС", - рассказала она в кулуарах конференции Security Analyst Summit. По ее словам, условно всю космическую инфраструктуру можно разделить на три сегмента: спутники, приемники сигнала и все, что с ними связано, и конечные пользователи. "Самая уязвимая часть - как раз приемники, то есть угрозу космосу сейчас представляет только наземная часть всех технологий. Сам дизайн этих приемников оставляет возможность использования большого количества потенциальных уязвимостей. Важно, чтобы у таких устройств не было доступа в интернет, а он часто есть, и это очень опасно", - пояснила исследователь. При этом, по ее словам, количество атак в космосе растет вслед за ростом технологий и ростом количества космической инфраструктуры. "Наиболее атакуемые сейчас - сервисы геопозиции, но случаются атаки и на Starlink, и на OneWeb, в целом, самая уязвимая часть - безусловно, низкоорбитальные спутники и их инфраструктура", - заключила она.

https://ria.ru/20241027/deputat-1980318153.html

https://ria.ru/20241023/grigorenko-1979523466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, лаборатория касперского, gps, oneweb