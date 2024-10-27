https://ria.ru/20241027/ekspert-1980324386.html
Эксперт Kaspersky назвала самые опасные атаки в космосе
Эксперт Kaspersky назвала самые опасные атаки в космосе - РИА Новости, 27.10.2024
Эксперт Kaspersky назвала самые опасные атаки в космосе
Хакеры уже научились атаковать космическую инфраструктуру и регулярно осуществляют попытки ее взломать, наиболее уязвимы сейчас системы навигации, а главную... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T07:58
2024-10-27T07:58
2024-10-27T07:58
технологии
лаборатория касперского
gps
oneweb
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ДЕНПАСАР, 27 окт - РИА Новости. Хакеры уже научились атаковать космическую инфраструктуру и регулярно осуществляют попытки ее взломать, наиболее уязвимы сейчас системы навигации, а главную опасность представляют целевые атаки и хактивисты - злоумышленники, привлекающие внимание к социальным или политическим проблемам с помощью кибератак, рассказала РИА Новости эксперт Kaspersky GReAT Исабель Манджарес. "Наиболее опасны в космическом пространстве сейчас хактивисты и целевые атаки на инфраструктуру, особенно что касается навигационных систем, в том числе GPS и ГЛОНАСС", - рассказала она в кулуарах конференции Security Analyst Summit. По ее словам, условно всю космическую инфраструктуру можно разделить на три сегмента: спутники, приемники сигнала и все, что с ними связано, и конечные пользователи. "Самая уязвимая часть - как раз приемники, то есть угрозу космосу сейчас представляет только наземная часть всех технологий. Сам дизайн этих приемников оставляет возможность использования большого количества потенциальных уязвимостей. Важно, чтобы у таких устройств не было доступа в интернет, а он часто есть, и это очень опасно", - пояснила исследователь. При этом, по ее словам, количество атак в космосе растет вслед за ростом технологий и ростом количества космической инфраструктуры. "Наиболее атакуемые сейчас - сервисы геопозиции, но случаются атаки и на Starlink, и на OneWeb, в целом, самая уязвимая часть - безусловно, низкоорбитальные спутники и их инфраструктура", - заключила она.
https://ria.ru/20241027/deputat-1980318153.html
https://ria.ru/20241023/grigorenko-1979523466.html
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технологии, лаборатория касперского, gps, oneweb
Технологии, Лаборатория Касперского, GPS, OneWeb
Эксперт Kaspersky назвала самые опасные атаки в космосе
Эксперт Kaspersky: хакеры научились атаковать космическую инфраструктуру
ДЕНПАСАР, 27 окт - РИА Новости. Хакеры уже научились атаковать космическую инфраструктуру и регулярно осуществляют попытки ее взломать, наиболее уязвимы сейчас системы навигации, а главную опасность представляют целевые атаки и хактивисты - злоумышленники, привлекающие внимание к социальным или политическим проблемам с помощью кибератак, рассказала РИА Новости эксперт Kaspersky GReAT Исабель Манджарес.
"Наиболее опасны в космическом пространстве сейчас хактивисты и целевые атаки на инфраструктуру, особенно что касается навигационных систем, в том числе GP
S и ГЛОНАСС", - рассказала она в кулуарах конференции Security Analyst Summit.
По ее словам, условно всю космическую инфраструктуру можно разделить на три сегмента: спутники, приемники сигнала и все, что с ними связано, и конечные пользователи.
"Самая уязвимая часть - как раз приемники, то есть угрозу космосу сейчас представляет только наземная часть всех технологий. Сам дизайн этих приемников оставляет возможность использования большого количества потенциальных уязвимостей. Важно, чтобы у таких устройств не было доступа в интернет, а он часто есть, и это очень опасно", - пояснила исследователь.
При этом, по ее словам, количество атак в космосе растет вслед за ростом технологий и ростом количества космической инфраструктуры. "Наиболее атакуемые сейчас - сервисы геопозиции, но случаются атаки и на Starlink, и на OneWeb
, в целом, самая уязвимая часть - безусловно, низкоорбитальные спутники и их инфраструктура", - заключила она.