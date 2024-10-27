https://ria.ru/20241027/ekspert-1980312918.html

Эксперт: СВР под руководством Нарышкина приближает победу России в СВО

Эксперт: СВР под руководством Нарышкина приближает победу России в СВО - РИА Новости, 27.10.2024

Эксперт: СВР под руководством Нарышкина приближает победу России в СВО

Служба внешней разведки РФ под руководством Сергея Нарышкина наращивает свою эффективность в новых геополитических условиях, ведет "незримый бой", приближая... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T01:05

2024-10-27T01:05

2024-10-27T01:05

безопасность

космос - риа наука

россия

ясенево

ленинград

игорь коротченко

владимир путин

сергей нарышкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848594638_0:108:3028:1811_1920x0_80_0_0_1279c237dff4ffbe2eb93381af95fec4.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ под руководством Сергея Нарышкина наращивает свою эффективность в новых геополитических условиях, ведет "незримый бой", приближая победу России в специальной военной операции, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В воскресенье Нарышкину исполняется 70 лет. "Прежде всего, хочу поздравить Сергея Евгеньевича Нарышкина с этой юбилейной датой. В его лице мы видим выдающегося российского государственного и политического деятеля, уже восемь лет стоящего во главе Службы внешней разведки России", - сказал Коротченко. "Одной из важнейших заслуг Сергея Нарышкина на посту директора СВР является адаптация работы российской внешней разведки к новым геополитическим условиям, вызванным сломом прежнего миропорядка, выстраиванием нового многополярного мира и выходом Запада на прямое военно-политическое противоборство с нашей страной, с ужесточением контрразведывательного режима в западных странах. Сегодня Служба внешней разведки ведет свой незримый бой, приближая победу России в специальной военной операции", - отметил эксперт. Работа СВР, возглавляемой Нарышкиным, публично получала высокую оценку от президента России Владимира Путина, напомнил Коротченко. "Глава государства отмечал, что Служба внешней разведки серьезно усилила свои оперативные и информационно-аналитические возможности. Президент говорил и о заметно выросшем кадровом потенциале СВР", - сказал собеседник агентства. Также Путин в числе одного из приоритетов работы СВР называл содействие в промышленном и технологическом развитии России, в укреплении ее оборонного потенциала - особенно сейчас, на фоне попыток санкционного давления на Россию, напомнил Коротченко. "В связи с этим возросла роль научно-технической разведки. И надо сказать, что в свое время Сергей Нарышкин работал по этой линии", - добавил эксперт. "Поэтому мы вправе говорить о том, что российская внешняя разведка наращивает свою эффективность в новых условиях, обеспечивая руководство России актуальными материалами, на основе которых принимаются ключевые решения как в области внешней, так и в области внутренней политики", - подчеркнул Коротченко. По его словам, надо обязательно отметить и личные качества Сергея Нарышкина. "Очень часто можно слышать, что он – пример истинного интеллигента. И это действительно так. Ему свойственен спокойный, вдумчивый, аналитический стиль работы", - сказал эксперт. И то, что Нарышкин часть своего времени отдает вопросам истории России, ярко проявляется и применительно к самой внешней разведке, добавил Коротченко. "СВР помнит своих отцов-основателей. В этом плане установленный в прошлом году на территории штаб-квартиры СВР в Ясенево памятник основателя ВЧК и органов внешней разведки Феликсу Дзержинскому - это тоже важный элемент подготовки нового поколения российских разведчиков", - отметил собеседник агентства. "Очень важным с точки зрения передачи исторической эстафеты и воспитания у новых сотрудников СВР уважения к своим предшественникам стало открытие в 2020 году в Ясенево монумента отечественным разведчикам всех времен. Безусловно, главный посыл этой скульптурной композиции – патриотизм, честь, верность стране и службе", - сказал Коротченко. Бесспорно, одним из знаковых результатов работы СВР под руководством Нарышкина стало существенное повышение открытости внешней разведки – разумеется, в рамках возможного, отметил эксперт. "СВР с начала специальной военной операции пошла на беспрецедентный шаг, начав регулярно открыто публиковать заявления, касающиеся антироссийских планов Запада и подконтрольного ему киевского режима. Эти заявления – безусловно, эффективный инструмент в работе на упреждение", - подчеркнул Коротченко. "В целом надо отметить очень большую работу, которую проводит пресс-бюро СВР. За последние годы сделано поистине очень многое для популяризации профессии разведчика в обществе. Мы помним, как к 100-летию СВР по решению Сергея Нарышкина были рассекречены имена сразу нескольких поистине выдающихся разведчиков-нелегалов. Их героические биографии позволяют России по праву гордиться своей разведкой", - добавил собеседник агентства. Сергей Евгеньевич Нарышкин родился 27 октября 1954 года в Ленинграде. Ранее сам Нарышкин рассказывал, что после окончания Ленинградского механического института (ныне – Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" имени Д.Ф.Устинова) в 1978 году его практически сразу направили в Москву для учебы на двухгодичный факультет Высшей школы КГБ СССР (сейчас это Академия ФСБ). Затем Нарышкин вернулся в Ленинград и был определен на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления КГБ, где познакомился с работавшим там Владимиром Путиным. Затем они вместе учились на годичном факультете Краснознаменного института КГБ (сейчас это Ордена Жукова Краснознаменная Академия внешней разведки имени Ю.В. Андропова), рассказывал директор СВР. Согласно открытой информации, позже в 1980-х годах Нарышкин, будучи сотрудником Первого главного управления КГБ (внешняя разведка), работал в столице Бельгии Брюсселе по линии научно-технической разведки, официально – в качестве эксперта Государственного комитета по науке и технике. Нарышкин возглавляет СВР с 5 октября 2016 года. До этого он в разное время был главой аппарата правительства – министром РФ, вице-премьером, руководителем администрации президента России, председателем Госдумы РФ.

https://ria.ru/20241014/khruschev-1977908893.html

https://ria.ru/20241007/gazoprovody-1976793984.html

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976785170.html

https://ria.ru/20241003/naryshkin-1976220900.html

россия

ясенево

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, космос - риа наука, россия, ясенево, ленинград, игорь коротченко, владимир путин, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф