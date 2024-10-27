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Египет предложил перемирие в Газе для освобождения заложников
Египет предложил перемирие в Газе для освобождения заложников - РИА Новости, 27.10.2024
Египет предложил перемирие в Газе для освобождения заложников
Египет предложил двухдневное перемирие в секторе Газа для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных, заявил... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T19:20
2024-10-27T19:20
2024-10-27T19:20
в мире
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абдельмаджид теббун
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 27 окт - РИА Новости. Египет предложил двухдневное перемирие в секторе Газа для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. "В последние несколько дней Египет предпринял работу над инициативой, направленной на прекращение огня на два дня, она включает в себя освобождение четырех заложников (из Газы – ред.) и нескольких заключенных, находящихся в израильских тюрьмах", - сказал ас-Сиси в ходе совместной пресс-конференции в Каире с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.
https://ria.ru/20240907/zalozhniki-1971331544.html
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в мире, египет, каир (город), алжир (провинция), абдель фаттах ас-сиси, абдельмаджид теббун, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Каир (город), Алжир (провинция), Абдель Фаттах ас-Сиси, Абдельмаджид Теббун, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Египет предложил перемирие в Газе для освобождения заложников
Египет предложил двухдневное перемирие в Газе для освобождения заложников