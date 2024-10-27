https://ria.ru/20241027/egipet-1980391427.html

Египет предложил перемирие в Газе для освобождения заложников

Египет предложил перемирие в Газе для освобождения заложников - РИА Новости, 27.10.2024

Египет предложил перемирие в Газе для освобождения заложников

Египет предложил двухдневное перемирие в секторе Газа для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных, заявил... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T19:20

2024-10-27T19:20

2024-10-27T19:20

в мире

египет

каир (город)

алжир (провинция)

абдель фаттах ас-сиси

абдельмаджид теббун

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 27 окт - РИА Новости. Египет предложил двухдневное перемирие в секторе Газа для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. "В последние несколько дней Египет предпринял работу над инициативой, направленной на прекращение огня на два дня, она включает в себя освобождение четырех заложников (из Газы – ред.) и нескольких заключенных, находящихся в израильских тюрьмах", - сказал ас-Сиси в ходе совместной пресс-конференции в Каире с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

https://ria.ru/20240907/zalozhniki-1971331544.html

египет

каир (город)

алжир (провинция)

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в мире, египет, каир (город), алжир (провинция), абдель фаттах ас-сиси, абдельмаджид теббун, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году