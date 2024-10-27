Рейтинг@Mail.ru
Египет предложил перемирие в Газе для освобождения заложников - РИА Новости, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/egipet-1980391427.html
Египет предложил перемирие в Газе для освобождения заложников
Египет предложил перемирие в Газе для освобождения заложников - РИА Новости, 27.10.2024
Египет предложил перемирие в Газе для освобождения заложников
Египет предложил двухдневное перемирие в секторе Газа для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных, заявил... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T19:20
2024-10-27T19:20
в мире
египет
каир (город)
алжир (провинция)
абдель фаттах ас-сиси
абдельмаджид теббун
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906884249_171:0:2805:1481_1920x0_80_0_0_29e7b22128be1927540bfe29d5e46a10.jpg
КАИР, 27 окт - РИА Новости. Египет предложил двухдневное перемирие в секторе Газа для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. "В последние несколько дней Египет предпринял работу над инициативой, направленной на прекращение огня на два дня, она включает в себя освобождение четырех заложников (из Газы – ред.) и нескольких заключенных, находящихся в израильских тюрьмах", - сказал ас-Сиси в ходе совместной пресс-конференции в Каире с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.
https://ria.ru/20240907/zalozhniki-1971331544.html
египет
каир (город)
алжир (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906884249_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_7e25624bfd54589360d167ac8f2ec290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, каир (город), алжир (провинция), абдель фаттах ас-сиси, абдельмаджид теббун, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Каир (город), Алжир (провинция), Абдель Фаттах ас-Сиси, Абдельмаджид Теббун, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Египет предложил перемирие в Газе для освобождения заложников

Египет предложил двухдневное перемирие в Газе для освобождения заложников

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 27 окт - РИА Новости. Египет предложил двухдневное перемирие в секторе Газа для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси.
"В последние несколько дней Египет предпринял работу над инициативой, направленной на прекращение огня на два дня, она включает в себя освобождение четырех заложников (из Газы – ред.) и нескольких заключенных, находящихся в израильских тюрьмах", - сказал ас-Сиси в ходе совместной пресс-конференции в Каире с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.
Митинг в Тель-Авиве с требованием заключения сделки по освобождению заложников - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
В Тель-Авиве полмиллиона человек вышли на акцию с требованием по заложникам
7 сентября, 21:53
 
В миреЕгипетКаир (город)Алжир (провинция)Абдель Фаттах ас-СисиАбдельмаджид ТеббунОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала