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Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами - РИА Новости, 27.10.2024
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16:38 27.10.2024 (обновлено: 20:10 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/dtp-1980368523.html
Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами
Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами - РИА Новости, 27.10.2024
Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами
Двое из 10 пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге остаются в больницах, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T16:38
2024-10-27T20:10
происшествия
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Двое из 10 пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге остаются в больницах, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в воскресенье в результате ДТП с несколькими легковыми машинами и автобусом на площади Восстания пострадали 10 человек, семеро взрослых в состоянии средней тяжести были доставлены в больницы. Как сообщила пресс-служба, на место аварии в течение 4 минут прибыли 7 бригад скорой помощи. Сообщается, что в результате ДТП на площади Восстания пострадали 10 человек, из них трое детей. Из 10 пострадавших в стационары были доставлены 9 человек. Одному ребенку с ушибом ноги помощь была оказана на месте. Двое детей для обследования были доставлены в детскую городскую больницу им. Раухфуса, после чего выписаны домой. Стационарное лечение им не требовалось. "Из семи доставленных в стационары взрослых по итогам обследования и оказания помощи пять человек отправлены на амбулаторное лечение. На данный момент в стационарах остаются два человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что ситуация находится на контроле у губернатора города. По его поручению обследование и лечение пострадавших контролирует руководство городского здравоохранения.
https://ria.ru/20241027/dtp-1980367899.html
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7 495 645-6601
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60
ДТП с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей в Петербурге
Массовое ДТП с участием двух автобусов и двух легковушек произошло на площади Восстания в Петербурге Пострадало 15 человек, в том числе двое детей
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353
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происшествия, санкт-петербург, александр беглов
Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Беглов
Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами

Двое из десяти пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге остаются в больницах

© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/TelegramМесто ДТП с участием автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в Петербурге. 27 октября 2024
Место ДТП с участием автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в Петербурге. 27 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/Telegram
Место ДТП с участием автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в Петербурге. 27 октября 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Двое из 10 пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге остаются в больницах, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в воскресенье в результате ДТП с несколькими легковыми машинами и автобусом на площади Восстания пострадали 10 человек, семеро взрослых в состоянии средней тяжести были доставлены в больницы.
Как сообщила пресс-служба, на место аварии в течение 4 минут прибыли 7 бригад скорой помощи.
Сообщается, что в результате ДТП на площади Восстания пострадали 10 человек, из них трое детей. Из 10 пострадавших в стационары были доставлены 9 человек. Одному ребенку с ушибом ноги помощь была оказана на месте. Двое детей для обследования были доставлены в детскую городскую больницу им. Раухфуса, после чего выписаны домой. Стационарное лечение им не требовалось.
«
"Из семи доставленных в стационары взрослых по итогам обследования и оказания помощи пять человек отправлены на амбулаторное лечение. На данный момент в стационарах остаются два человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится на контроле у губернатора города. По его поручению обследование и лечение пострадавших контролирует руководство городского здравоохранения.
Столкновение автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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