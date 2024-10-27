Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами
Двое из десяти пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге остаются в больницах
© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/TelegramМесто ДТП с участием автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в Петербурге. 27 октября 2024
Место ДТП с участием автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в Петербурге. 27 октября 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Двое из 10 пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге остаются в больницах, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в воскресенье в результате ДТП с несколькими легковыми машинами и автобусом на площади Восстания пострадали 10 человек, семеро взрослых в состоянии средней тяжести были доставлены в больницы.
Как сообщила пресс-служба, на место аварии в течение 4 минут прибыли 7 бригад скорой помощи.
Сообщается, что в результате ДТП на площади Восстания пострадали 10 человек, из них трое детей. Из 10 пострадавших в стационары были доставлены 9 человек. Одному ребенку с ушибом ноги помощь была оказана на месте. Двое детей для обследования были доставлены в детскую городскую больницу им. Раухфуса, после чего выписаны домой. Стационарное лечение им не требовалось.
«
"Из семи доставленных в стационары взрослых по итогам обследования и оказания помощи пять человек отправлены на амбулаторное лечение. На данный момент в стационарах остаются два человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится на контроле у губернатора города. По его поручению обследование и лечение пострадавших контролирует руководство городского здравоохранения.