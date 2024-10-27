https://ria.ru/20241027/dtp-1980368523.html

Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами

Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами - РИА Новости, 27.10.2024

Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами

Двое из 10 пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге остаются в больницах, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T16:38

2024-10-27T16:38

2024-10-27T20:10

происшествия

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Двое из 10 пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге остаются в больницах, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в воскресенье в результате ДТП с несколькими легковыми машинами и автобусом на площади Восстания пострадали 10 человек, семеро взрослых в состоянии средней тяжести были доставлены в больницы. Как сообщила пресс-служба, на место аварии в течение 4 минут прибыли 7 бригад скорой помощи. Сообщается, что в результате ДТП на площади Восстания пострадали 10 человек, из них трое детей. Из 10 пострадавших в стационары были доставлены 9 человек. Одному ребенку с ушибом ноги помощь была оказана на месте. Двое детей для обследования были доставлены в детскую городскую больницу им. Раухфуса, после чего выписаны домой. Стационарное лечение им не требовалось. "Из семи доставленных в стационары взрослых по итогам обследования и оказания помощи пять человек отправлены на амбулаторное лечение. На данный момент в стационарах остаются два человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что ситуация находится на контроле у губернатора города. По его поручению обследование и лечение пострадавших контролирует руководство городского здравоохранения.

https://ria.ru/20241027/dtp-1980367899.html

санкт-петербург

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ДТП с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей в Петербурге Массовое ДТП с участием двух автобусов и двух легковушек произошло на площади Восстания в Петербурге Пострадало 15 человек, в том числе двое детей 2024-10-27T16:38 true PT0M22S

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Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, александр беглов