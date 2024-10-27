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Водителю автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, стало плохо перед аварией - РИА Новости, 27.10.2024
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16:29 27.10.2024 (обновлено: 17:58 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/dtp-1980367899.html
Водителю автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, стало плохо перед аварией
Водителю автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, стало плохо перед аварией - РИА Новости, 27.10.2024
Водителю автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, стало плохо перед аварией
Водитель одного из автобусов, столкнувшихся в Петербурге, перед аварией почувствовал себя плохо, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T16:29
2024-10-27T17:58
происшествия
авто
санкт-петербург
россия
минский автомобильный завод
mercedes
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Водитель одного из автобусов, столкнувшихся в Петербурге, перед аварией почувствовал себя плохо, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД."По предварительной информации, перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия", — отметили в ведомстве.Авария произошла на площади Восстания днем в воскресенье. В полиции уточняют, что водитель автобуса МАЗ, поворачивая на красный свет с Невского проспекта на Лиговский, столкнулся с автобусом "Волгобас" и легковыми Mercedes и Citroen.Пострадали десять человек, в том числе трое детей. Всем оказали помощь, четырех человек госпитализировали. Сейчас, по данным властей Петербурга, в стационарах остаются двое пострадавших.
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санкт-петербург
россия
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4.7
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60
ДТП с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей в Петербурге
Массовое ДТП с участием двух автобусов и двух легковушек произошло на площади Восстания в Петербурге Пострадало 15 человек, в том числе двое детей
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РИА Новости
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4.7
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353
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происшествия, авто, санкт-петербург, россия, минский автомобильный завод, mercedes
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Минский автомобильный завод, Mercedes
Водителю автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, стало плохо перед аварией

МВД: водитель автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, почувствовал себя плохо

© Прокуратура г. Санкт-Петербурга/TelegramСтолкновение автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в Петербурге
Столкновение автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
Столкновение автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Водитель одного из автобусов, столкнувшихся в Петербурге, перед аварией почувствовал себя плохо, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
"По предварительной информации, перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия", — отметили в ведомстве.
Авария произошла на площади Восстания днем в воскресенье. В полиции уточняют, что водитель автобуса МАЗ, поворачивая на красный свет с Невского проспекта на Лиговский, столкнулся с автобусом "Волгобас" и легковыми Mercedes и Citroen.
Пострадали десять человек, в том числе трое детей. Всем оказали помощь, четырех человек госпитализировали. Сейчас, по данным властей Петербурга, в стационарах остаются двое пострадавших.
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ПроисшествияАвтоСанкт-ПетербургРоссияМинский автомобильный заводMercedes
 
 
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