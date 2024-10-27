https://ria.ru/20241027/dtp-1980367899.html

Водителю автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, стало плохо перед аварией

Водителю автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, стало плохо перед аварией - РИА Новости, 27.10.2024

Водителю автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, стало плохо перед аварией

Водитель одного из автобусов, столкнувшихся в Петербурге, перед аварией почувствовал себя плохо, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T16:29

2024-10-27T16:29

2024-10-27T17:58

происшествия

авто

санкт-петербург

россия

минский автомобильный завод

mercedes

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Водитель одного из автобусов, столкнувшихся в Петербурге, перед аварией почувствовал себя плохо, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД."По предварительной информации, перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия", — отметили в ведомстве.Авария произошла на площади Восстания днем в воскресенье. В полиции уточняют, что водитель автобуса МАЗ, поворачивая на красный свет с Невского проспекта на Лиговский, столкнулся с автобусом "Волгобас" и легковыми Mercedes и Citroen.Пострадали десять человек, в том числе трое детей. Всем оказали помощь, четырех человек госпитализировали. Сейчас, по данным властей Петербурга, в стационарах остаются двое пострадавших.

https://ria.ru/20240510/voditel-1945140523.html

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ДТП с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей в Петербурге Массовое ДТП с участием двух автобусов и двух легковушек произошло на площади Восстания в Петербурге Пострадало 15 человек, в том числе двое детей 2024-10-27T16:29 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, санкт-петербург, россия, минский автомобильный завод, mercedes